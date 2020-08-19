الامارات | مصوّرو الإمارات.. مجموعات نادرة في طي النسيان

شكرا لقرائتكم خبر عن مصوّرو الإمارات.. مجموعات نادرة في طي النسيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد موضوع التصوير الفوتوغرافي وتاريخه وبدايته في الإمارات، من الموضوعات البحثية المهمة التي مازالت تحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة، حيث مازالت المعلومات المتوافرة عنها شحيحة، وفي حاجة إلى التدقيق، خصوصاً أن كثيراً من المعلومات المتوافرة ورد في كتب ووثائق أجنبية.

ويشير الباحث الإماراتي، حسين البادي، إلى أنه لم يجد في كتابات أي من الكتّاب والباحثين الذين كتبوا عن تاريخ دولة الإمارات في القرن 19، من الذين اعتمدوا على الصور والوثائق الأجنبية متعددة المصادر، أي ذكر لدور المصورين المواطنين أو العرب، في توثيق تاريخ المنطقة كغيرهم من المصورين الأجانب، الذين إن كُتب عن أحدهم فإنهم يبالغون في رفع قدره، لافتاً إلى علمه بأن أكثر ما يملكه مصور ما من «نيجاتيف» يعود لأشخاص آخرين أوهمهم، عند تحميض هذه الأفلام في معمله منذ ستينات القرن الماضي، بأنه سيحتفظ بها في معمله بدل من أن تضيع لو بقيت بحوزتهم، ثم لا يلبث أن يظهرها في ألبومات على أنها من تصويره، مضيفاً في بحث نشره بمجلة «الظفرة» على حلقات متتالية خلال عام 2010: «فنجده يدعي حضوره وتصويره إحدى المناسبات في ستينات القرن الماضي، في حين أن الوثائق البريطانية تذكر أنه كان غائباً عن البلاد لقضاء إجازته السنوية في بلاده».

قلة اهتمام

وأرجع البادي قلة الاهتمام بأرشيف الصور الوطني إلى قلة اهتمام المراكز العلمية والثقافية والتراثية ومراكز الأرشيف الوطنية في الدولة بهذا الأمر، وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وقد يكون ناتجاً عن تقصير الكتّاب، أو عدم اهتمام المُلاك بمجموعاتهم الصورية، وعدم رغبتهم في نشر هذه المجموعات لأسباب خاصة، الأمر الذي أسهم في غيابها، وفي جعل أصحابها ومصوريها في عداد المنسيين أو المجهولين، وبالتالي لم يعد هناك من يذكرهم إلا بعض كبار السن الذين عاصروهم، في حين اهتم الأجانب من أصحاب المجموعات الصورية بنشر مجموعاتهم تلك، وإخراجها إلى حيز الضوء والإعلام والنشر، ومن المؤكد أنه لا يقل دور المصورين المواطنين الذين صوروا المنطقة بكاميراتهم الخاصة، عن دور المصورين الأجانب الذين نالوا حقهم.

زايد الكبير وأولاده

ومن المصورين الذي يتوقف أمامهم البادي، الدكتور محمد حبيب آل الرضا، ووالده الدكتور حبيب بن رضا بن هاشم، وعبدالكريم كبتن، ومحمد سعيد علي بدري وإخوانه، ومحمد علي بودبس الشهير بـ«العكاس»، ويتوقف الباحث أمام صورة شهيرة للشيخ زايد بن خليفة (زايد الكبير) وأبنائه معلقاً: «لعل الصورة الملتقطة للشيخ زايد بن خليفة (زايد الكبير) 1855-1906، وأبنائه وأعيان بني ياس، في أبوظبي بقصر الحاكم، هي من مجموعة حبيب بن رضا، فحتى الآن لم تثبت ملكيتها لأي مصور أو جهة، وجل ما قيل عنها إنها لمصور مجهول زار المنطقة والتقطها، وقد كانت من ضمن مجموعة نائب الملك في الهند، اللورد کورزدنز دیربار، وإنه أخذها لضمها في تقرير له عمله بعد أن زار المنطقة، واجتمع بحكام الإمارات في الشارقة بتاريخ 21/‏‏‏‏‏11/‏‏‏‏‏1903، فجمع مجموعة صور لتدعم تقريره وتقارير أخرى عن المنطقة، وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة كبيرة من الصور التي لم يعرف مصوروها، وتم نشرها تحت اسم مجموعة اللورد کورزدنز دیربار من دون الإشارة إلى أصحابها، لافتاً إلى أن الدكتور محمد حبيب آل الرضا كان يحمل معه الكاميرا الخاصة به أثناء تنقله في أرجاء الإمارات، من أبوظبي إلى الفجيرة وعمان، وذلك لعلاج الحكام والشيوخ، وكل محتاج يرسل إليه للحضور وتقديم العلاج له، والى اليوم يحتفظ أحفاده بكاميرته التي يعود صنعها إلى عام 1896م.

عبدالكريم كبتن

ويتطرق الباحث حسين البادي إلى أحد رواد التصوير الفوتوغرافي من أبناء الإمارات، وهو عبدالكريم كبتن، مشيراً إلى أنه كان يصور معظم الشخصيات والوجوه البارزة من أبناء المنطقة، ما أثرى مجموعته وجعلها في مقدمة المجموعات النادرة والمنوعة للمنطقة، وبسبب قربه من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وارتياده منزله ومجلسه، ومصاحبته له في سفراته خارج البلاد، حصل على فرصة التقاط صور كثيرة ونادرة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، سواء داخل الإمارات أو في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ومصر، ومن أبرزها الصور التي التقطها خلال الزيارة الأولى للشيخ راشد إلى إنجلترا عام 1959، حيث كان الشيخ راشد مدعواً من قبل الملكة إليزابيث، فانطلق الشيخ راشد ومرافقوه على ظهر الباخرة «كوين اليزابيث 2» التي عبرت قناة السويس، وتوقفت في ميناء السويس، وكان في استقبالهم محمد أنور السادات، نائب رئيس جمهورية مصر آنذاك، ليستضيفهم الرئيس جمال عبدالناصر بضعة أيام، تجولوا خلالها في مناطق ومدن عدة، وقام كبتن خلال تلك الرحلة بتوثيق مجرياتها فوتوغرافياً، ومن مصر توجهوا نحو ميناء ساوث همتون جنوبي إنجلترا، لكنهم أثناء سفرهم عرجوا على إيطاليا، وفرنسا التي التقط بالقرب من برجها الشهير ايفل صوراً نادرة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. كما رافق كبتن الشيخ راشد في الكثير من الزيارات الرسمية والخاصة ورحلات القنص في إيران وباكستان وداخل الإمارات.

«العكوس سالمين»

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تتعدد أسماء المصورين الإماراتيين والعرب الذين عرفتهم المنطقة في فترات زمنية مختلفة، ومنهم سالمين السويدي، والذي وُلد في الثلاثينات من القرن الـ20 في دبي، تعرف إلى الكاميرا بشكلها البدائي بعد تعينيه مصوراً في تلفزيون «أرامكو»، الذي كان يعرف بـ«قناة الظهران»، من بين أولى المحطات التلفزيونية في الخليج العربي، وبعد سنوات من العمل في الدمام، عاد إلى دبي لمزاولة التصوير التلفزيوني المهني في تلفزيون الكويت من دبي، الذي بدأ بثه في سنة 1969، وانتقل بعدها إلى تلفزيون أبوظبي الذي عمل فيه قرابة 12 عاماً، لينتقل أخيراً إلى تلفزيون الشارقة، الذي استمر مع طاقمه التصويري حتى تقاعده في التسعينات. وفق ما يذكر الكاتب علي الشريف في كتابه «العكوس سالمين»، لافتاً إلى أن السويدي قدم مجموعة كبيرة من الصور التي وثقت الحياة في تلك الفترة، ومنها صور متنوعة لمؤسسي دولة الإمارات وشخصيات رسمية، من أبرزها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عبدالخالق حسونة، خلال زيارته إلى دولة الإمارات احتفاءً بقيام الاتحاد. إضافة إلى اهتمام سالمين السويدي يتوثيق المعالم العامة، مثل «سوق نايف في دبي»، «مطار دبي الدولي في ستينات القرن العشرين»، «تلفزيون الكويت من دبي»، «ميدان الرولة في الشارقة».

شيخة المصورين

يبرز اسم المصورة، شيخة السويدي، باعتبارها من أولى الإماراتيات اللاتي عملن بالتصوير الفوتوغرافي، وهي من مواليد دبي عام 1936، وتعلمت التصوير في عمر 17عاماً، واتجهت وقتها إلى ابنة الدكتور محمد حبيب آل رضا، لتتعلم منها أبجديات هذا العالم الضوئي في تحميض الصور، بينما كانت أول كاميرا تشتريها من نوع «أجفا - أم الخرطوم»، وثمنها في ذلك الوقت كان 10 دراهم فقط، وقد تم شراؤها من محال «عبدالكريم كابتن»، أول وكيل للكاميرات في الإمارات في ذلك الحين. وخلال مسيرتها في هذا المجال التقطت صوراً للجيران والأصدقاء، ومناظر الطبيعة، إلى جانب توثيق أحداث مهمة بالكاميرا، مثل الحريق الذي نشب في دبي أوائل الستينات، واحترقت فيه معظم بيوت «العريش»، وامتد من متحف الفهيدي عند ديوان حاكم دبي حتى بحر الشندغة، وصور أخرى لغرق إحدى السفن التجارية في خور دبي، وصورة أول بنك أنشئ في دبي وهو «البنك البريطاني».

الشيخ زايد والتصوير

كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يهوى التصوير ويمتلك العديد من كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وكثيراً ما كان يقوم بنفسه بتصوير ما تم إنجازه خلال جولاته التفقدية للمشروعات التي كان يأمر بتنفيذها في إمارة أبوظبي، أو في مختلف أنحاء الدولة بعد إعلان الاتحاد. كما كان حريصاً على توثيق كل المشروعات التي يتم تنفيذها عبر الصور ومقاطع الفيديو، والاحتفاظ بها في مؤسسات متخصصة، في مقدمتها مركز الوثائق والدراسات (الأرشيف الوطني حالياً)، وكان مقره في ذلك الوقت بقصر الحصن.

صورة الشيخ زايد بن خليفة 1855-1906، وأبناؤه وأعيان بني ياس، لم تثبت حتى الآن ملكيتها لأي مصور أو جهة.

عبدالكريم كبتن كان يصوّر معظم الشخصيات البارزة، ماجعل مجموعته في مقدمة المجموعات النادرة.

«ذاكرة الوطن»

صفحة أسبوعية تقدمها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع «الأرشيف الوطني»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، بهدف التعريف بشكل الحياة في الإمارات قبل الاتحاد، وخلال بداياته الأولى، والجهد الكبير الذي بذله الآباء المؤسّسون للدولة من أجل قيامها، وربطها بما يحققه قادة الإمارات اليوم وأبناؤها من إنجازات شهد لها العالم.

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