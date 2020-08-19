الامارات | 3 ملايين مشاهدة لـ «قصص مدرسة» في شهرها الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مشاهدة لـ «قصص مدرسة» في شهرها الأول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت «قصص مدرسة»، الهادفة لتعليم اللغة العربية، وغرس شغف القراءة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية، ثلاثة ملايين مشاهدة، وذلك بعد شهر واحد من إطلاقها على منصة «مدرسة» التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً، وبالتزامن مع موسم العطلة الصيفية، لتوفر المحتوى التعليمي المبتكر مجاناً لملايين الأطفال باللغة العربية.
وحلّ كلٌ من العراق ومصر والجزائر في المراكز الثلاثة الأولى عربياً من حيث عدد المشاهدات لـ«قصص مدرسة»، فيما بلغ المعدل اليومي العام لعدد المشاهدات 100 ألف.
وتعاونت منصة «مدرسة»، المندرجة تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في صناعة محتوى «قصص مدرسة» مع دور نشر مرموقة على مستوى المنطقة العربية.
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