- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تدعم جو بايدن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدت الممثلة الأميركية، شارون ستون، دعمها للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، وكامالا هاريس، التي اختارها بايدن لتكون نائبة له، في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
ودعت ستون (62 عاماً)، في مقطع فيديو عبر «إنستغرام»، أتباعها للتصويت لبايدن وهاريس، ووصفت هذا بأنه «الشيء الوحيد، الذي سيغير أزمة فيروس كورونا الصحية في الولايات المتحدة».
وكشفت ستون عن أن اثنين من أقربائها يصارعان من أجل الحياة بعد إصابتهما بـ«كوفيد-19». وبينما لم تشر بالاسم إلى دونالد ترامب، فإنها ألقت بالمسؤولية عليه في وفاة أكثر من 170 ألف شخص، جراء الإصابة بالفيروس. وقالت: «لا تصوتوا لقاتل».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شارون ستون تدعم جو بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.