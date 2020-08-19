الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعليم

يواجه أولياء أمور طلبة في أبوظبي حيرة في الاختيار بين «التعليم عن بُعد» والحضور، إذ إن لديهم أبناء في مراحل دراسية مختلفة، ما يصعّب عليه مهمة توفير مكان ملائم لهم داخل المنزل، أو الاطمئنان لإجراءات الحماية من «كورونا» حال وافقوا على ذهابهم إلى المدارس.

عرض

طرح مركز تدريبي تعليمي متخصص في ألعاب الأطفال مجموعة من العروض بأسعار مخفضة، لكنه سرعان ما ألغى هذه العروض، بعد مرور ساعات فقط مع ارتفاع مستويات الإقبال.

زي

تلقى ذوو طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي رسالة من المدرسة، تدعوهم إلى شراء الزي المدرسي، حتى في حال اختيار نظام التعليم عن بُعد، إذ سيكونون ملزمين بارتدائه خلال اليوم الدراسي الافتراضي.

مرور

طالب سائقون في إمارة أم القيوين إدارة المرور والدوريات بتخصيص رقم عبر تطبيق «واتس أب»، لإرسال صور المركبات المخالفة التي تهدد السلامة العامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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صيانة

نوّه زوّار مركز خدمة صيانة سيارات «كيا» و«هيونداي»، التابع لمؤسسة جمعة الماجد في عجمان، بوضع إدارة المركز قائمة عند مدخل المركز، تضم أسعار الصيانة الدورية للسيارات بشكل مفصّل، وكذلك أجور العمال، تسهيلاً على المتعاملين لمعرفة كلفة الصيانة.

درّاجات

طالب سكان في مدينة كلباء بإنشاء مسار خاص للدرّاجات الهوائية على أطراف الشوارع الرئيسة في المدينة، لسلامة راكبي الدرّاجات، وممارسة هوايتهم بعيداً عن مخاطر التعرّض للدهس، وللحدّ من مفاجآت الطريق للسائقين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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