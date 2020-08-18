فيديو.. وفاة عروسين سقطا من أعلى جبل ليلة زفافهما في السعودية

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تمكنت قوات الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، من انتشال جثمان عروسين سقطا في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، وهما في طريقهما لأحد الفنادق عقب انتهاء حفل زفافهما.
وقال أحد أقارب العروسين إن حفل الزفاف كان مساء أمس الاثنين، بعد تأخره ما يقارب 9 أشهر ثم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.
وأشار إلى أنه عقب انتهاء الحفل قرب منتصف الليل، كان العروسان في طريقهما للنزول من موقع الحفل في أحد جبال محافظة هروب، وسلكا إحدى الطرق الجبلية إلى الفندق، وفي منتصف الطريق، انحرفت مركبتهما وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار، مما أدى إلى وفاتهما.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان العروسين حوالي الساعة السابعة صباح اليوم التالي، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
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