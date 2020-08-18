ترى الرجل مظلوما.. فاطمة الزهراء تثير الجدل بفيديو "الرجالة معمولة علشان تتدلع"

علاقات و مجتمع

استطاعت فاطمة الزهراء سمير، تصدر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب انتشار آخر مقطع فيديو لها، وهي تتحدث عن الجنس الآخر كعادتها، موجهة بعض النصائح للفتيات اللاتي تتحامل على الرجال.

ونشرت "الزهراء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لا يتعدى الـ 3 دقائق، ناصحة الفتيات بالرقة في التعامل، وأن يبادرن بالاهتمام بالرجل، قائلة: "الرجالة دول معمولين عشان يتدلعوا، الدلع للرجال مش للبنات، دلعيه عشان يدلعك".

وتابعت خلال مقطع الفيديو: "الرجالة حاجة حلوة زي الجاتوه، ولا المانجا الساقعة لازم تهتمي بيه عشان يهتم بيكي".

مختتمة: "لو صاحبتك قالت لك العكس يبقى بتوقع بينكم وعاوزة تاخده منك".

وعلى الفور تسبب المقطع في حالة جدل واسعة بين موافقة الرجال لها، وانتقاد وسخرية من قِبل الفتيات منها، اللاتي رفضن نصائحها.

ويرصد "هُن" في نقاط معلومات عن فاطمة الزهراء صاحبة المقطع المتداول.

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من هي فاطمة الزهراء سمير؟

قدمت العديد من البرامج على الإذاعات الإليكترونية التي تبث على الانترنت.

تعمل في مجال الدعاية، حيث تعمل كـ بلوجر.

لديها أكثر من 36 ألف متابع على إنستجرام.

تقدم العديد من مقاطع الفيديو التي تتحدث فيها عن العلاقات بين الجنسين، كان أبرزها أن الرجال من حقهم الزواج من 4 نساء.

شاركت "فاطمة" للمرة الأولى في معرض الكتاب الدولي، برواية «أبو شنب»، التي أكدت أنها كتبتها في 5 أيام فقط، والتي تتحدث فيها عن تعرض بعض الرجال للظلم.