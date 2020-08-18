تعاني من زيادة الوزن رغم اتباع الدايت؟.. 7 عوامل توضح السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يلاحظ بعض الأشخاص زيادة أوزانهم بالرغم من اتباع الأنظمة الغذائية الهادفة للتخلص من السمنة، والحصول على جسم مثالي ممشوق القوام، ويحدث ذلك بسبب عوامل مختلفة لا دخل للفرد فيها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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