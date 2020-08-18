أعراض مزعجة لألم الرقبة.. متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعاني بعض الأشخاص من ألم الرقبة، لما يسببه من إزعاج شديد، ويفقد القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، ويحدث نتيجة اتباع عادات خاطئة عند النوم أو الجلوس، أو حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة، وقد يكون في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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