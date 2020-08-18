Miami Beach Style أناقتك على شواطئ ميامي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:46 مساءً - من منا لا تحلم بالذهاب في رحلة إلى ميامي والاستمتاع بأجوائها المنعشة وبحرها الساحر؟

7 إطلالات اخترناها لك في هذه المدينة الجذابة، لتستوحي بنفسك الخيارات التي تناسب إطلالاتك على شاطئ البحر!



تصوير: Moe Seif

منسّقة الإطلالات: Anna Ruiz

مساعدة منسّقة: Sandra Bruno

شعر ومكياج: Jenny Dyson

العارضة: Valeria Serdas









فستان من Rotate متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي

عقد من Ermanno Scervino متوافر في مول دبي





فستان من Elisabetta Franchi – مول دبي

سوار من Zoë Chicco متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي





جمبسوت من Elisabetta Franchi- مول دبي

أقراط من Baublebar متوافرة في متاجر Bloomingdales- مول دبي

خاتم من Effy Collection متوافر على موقع Effyjewelry.com



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فستان من Silvia Tcherassi متوافر في متجر Boutique1- دبي

نظارات شمسية من Prada

سلسلة النظارات من Tuleste متوافرة في متاجر Bloomingdales- مول دبي





جامبسوت من Staud متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي

حذاء من Gianvito Rossi متوافر في متاجر Level Shoes- مول دبي





سروال وقميص ووشاح من Ermanno Scervino- مول دبي

حذاء من Giuseppe Zanotti- مول دبي





تايور من Zimmermann متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي

قبعة من Farm Rio متوافرة على موقع www.farmrio.com