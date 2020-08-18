Miami Beach Style أناقتك على شواطئ ميامي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:46 مساءً - من منا لا تحلم بالذهاب في رحلة إلى ميامي والاستمتاع بأجوائها المنعشة وبحرها الساحر؟
7 إطلالات اخترناها لك في هذه المدينة الجذابة، لتستوحي بنفسك الخيارات التي تناسب إطلالاتك على شاطئ البحر!
تصوير: Moe Seif
منسّقة الإطلالات: Anna Ruiz
مساعدة منسّقة: Sandra Bruno
شعر ومكياج: Jenny Dyson
العارضة: Valeria Serdas
فستان من Rotate متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي
عقد من Ermanno Scervino متوافر في مول دبي
فستان من Elisabetta Franchi – مول دبي
سوار من Zoë Chicco متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي
جمبسوت من Elisabetta Franchi- مول دبي
أقراط من Baublebar متوافرة في متاجر Bloomingdales- مول دبي
خاتم من Effy Collection متوافر على موقع Effyjewelry.com
فستان من Silvia Tcherassi متوافر في متجر Boutique1- دبي
نظارات شمسية من Prada
سلسلة النظارات من Tuleste متوافرة في متاجر Bloomingdales- مول دبي
جامبسوت من Staud متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي
حذاء من Gianvito Rossi متوافر في متاجر Level Shoes- مول دبي
سروال وقميص ووشاح من Ermanno Scervino- مول دبي
حذاء من Giuseppe Zanotti- مول دبي
تايور من Zimmermann متوافر في متاجر Bloomingdales- مول دبي
قبعة من Farm Rio متوافرة على موقع www.farmrio.com
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