مواقف دعم زوجة أحمد فتحي لـ"الجوكر".. ساندت انتقاله لبيراميدز وتراجعت عن هجومها على الأهلي

علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة طالت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فهمي، من قِبل جماهير النادي الأهلي، بسبب دعمها لزوجها عقب خطوة انتقاله لنادي بيراميدز، بل ومقارنته بموقف اللاعب رمضان صبحي، بشكل غير مُباشر في محاولات للدفاع عن زوجها، لتقابل زوجة اللاعب وابل من الانتقادات.

وربما أستغل "فتحي" فوز الفريق الأحمر، على نظيره أسوان أمس، ليقرر مُصالحة زوجته أمام الجميع، حيث بعث برسالة خاصة إلى زوجته، عقب المباراة.

ونشر فتحي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "دايمًا سندي في حياتي، دايمًا ضهري أصعب المواقف.. حقك عليا وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

وعلى الرغم من ابتعاد "نورا" عادًة عن الظهور الإعلامي، إلا إنها ظهرت وبقوة داعم وسند للأخير في أزمته مع النادي الأهلي بسبب توقيعه لبيراميدز.

ويرصد "هُن" مواقف دعمت فيها نورا إسماعيل زوجها أحمد فتحي.

زوجة أحمد فتحي تدعمه بعد التوقيع لبيراميدز

في إبريل الماضي، حرصت زوجة اللاعب، على دعمه عقب التوقيع لـ بيراميدز، وذلك بعد حملة الهجوم التي تعرض لها بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

ونشرت زوجة فتحي، صورة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حاول أن تصبح مثل الجوكر أحمد فتحي".

زوجة أحمد فتحي بعد رحيل رمضان صبحي: الناس دي كلها غلط وانتوا اللي صح

خلال الأيام الماضية، وجهت نورا اسماعيل، رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد ساعات من إعلان رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وكتبت زوجة فتحي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "كل الناس دي غلط وانتوا الي صح جايز ؟".

وانهالت التعليقات الهجومية من جانب جماهير الأهلي على المنشور، حيث اعتبروه يخص إدارة القلعة الحمراء.

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زوجة أحمد فتحي.. تدافع وتتراجع

لم تمر ساعات لتقرر زوجة اللاعب، نفي اتهامات الجماهير لها، مؤكدة إنها لم تكن تقصد إدارة النادي الأهلي.

ودونت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدويوهات "انستجرام"، توضيحًا لبعض الأمور الخاصة والتي حدثت في الساعات الأخيرة، مؤكدة احترامها لقرار زوجها أحمد فتحي، ولجماهير الأهلي في كل مكان.

وكتبت عبر حسابها الشخصي: "منذ الآونة الأولى لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الأمور الخاصة بأحمد فتحي ولا بالنادي الأهلي، ولم أصرح في هذا الشأن تقديراً لقرار أحمد وتقديراً لجماهير الأهلي ولأنه ليس دوري".

وتابعت: "ما كتب أمس على صفحتى شىء شخصي في حياتي الشخصية ولا يخص النادي الأهلي، كما فهم البعض، وتسبب في حالة غير جيدة مع الجماهير التي أكن لها كل تقدير واحترام، هذه صفحة شخصية تخص أموري الشخصية وليس كرة القدم".

ومن ثم حذفت زوجة اللاعب المنشور من الأساس.

من هي نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي؟

- بدأت قصتها مع لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد فتحي خلال عام 2006.

- كانت توسطت ابنة عمة أحمد فتحي، له حتى يتكلل تعارفهما بالزواج، منذ أن شاهدها في إحدى حفلات الزفاف.

- تزوجت من أحمد فتحي، وأنجت 3 فتيات "ملك وخديجة وفاطمة".

- تحرص دائمًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عنه وعن طقوسه، وعلاقته بالملاعب وبناته.

- أعلنت نورا، في يونيو الماضي من العام الحالي، إصابتها هى وبناتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

- تضامنت نورا إسماعيل، مع المحجبات واللاتي يفضلن ارتداء البوركيني، بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول ارتداء البوركيني والبكيني، ونشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،.

ظهرت من خلالها بصحبة زوجها على أحد الشواطئ مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة"

وشاركت بصورة لكيم كارديشيان وهي ترتدي نوع من أنواع البوركيني، مدون عليها: "دول كمان بيئة ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك".