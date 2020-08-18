فيديو.. ياسمين صبري تستعرض رياضة شد الذراعين داخل الجيم

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو داخل الجيم وهي تستعرض لياقتها البدنية ورشاقتها. Advertisements وظهرت ياسمين وهى تمارس رياضة شد الذراعين، وذلك عبر الفيديو الذى طرحته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" منذ قليل. يذكر أن ياسمين دائما ما تشارك جمهور بفيديوهات لها خلال ممارسة الرياضة لتشجعهم على القيام ببعض التمرينات. وكان آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، إخراج ‏مرقس عادل وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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