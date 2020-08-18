علاقات و مجتمع
نشر حساب برنامج "عرب وود" صورة تجمع شيرين عبد الوهاب بزوجها المطرب حسام حبيب عبر موقع "إنستجرام".
وكانت انطلقت العديد من الشائعات قبل شهرين وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب أزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، في فيلا والد الأخير بمدينة الرحاب في القاهرة، وتطورت من تشاجر لفظي إلى تشابك بالأيدي، مما اضطر شيرين للاستعانة بصديقها الفنان أحمد سعد.
شائعة اصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا
لم تكن هذه الشائعة الاولى، حيث تردد مؤخرا اصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا، ولكن نفى والد زوجها هذه الشائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات الانفصال.. صورة تجمع بين شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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