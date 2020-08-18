فلفل أحمر وألعاب.. أغرب الأشياء الموجودة في حقائب المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

من المتوقع أن تحتوي حقائب المشاهير على العديد من الأشياء، مثل المجوهرات والمكياج، ولكن لم يخطر ببالنا أشياء لم نتوقع وجودها معهم، وهو ما نشره موقع " The Richest".

معجون الأسنان:

تحمل الممثلة البريطانية إيما واتسون، عبوة معجون الأسنان تحتوي على كريمة مصنوعة من بروتين الحليب وتتركها على الأسنان لمدة ثلاث دقائق، ثم تستخدم لسانها لتوزيعها بشكل جيد في الفم كله لمدة دقيقتين أخريين، لمنع التسوس والحساسية وجفاف الفم.

أكياس الآيس كريم واللبن المثلج:

تعتمد عارضة الأزياء الأمريكية تايرا بانكس على وضع أكياس الأيس كريم واللبن المثلج في حقيبتها بجانب المكياج والمجوهرات.

لعبة سلاحف النينجا:

تحمل الممثلة البريطانية سيرسي لانستر بطلة مسلسل Game of Thrones لعب سلاحف النينجا لأطفالها الثلاثة حتى يحافظون على هدوئهم في الأماكن العامة.

كريستال:

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تضع المغنية الأمريكية كيشا في حقيبتها من كريستالة إلى 5 كريستالات صغيرة في حقيبتها، وتقول إنها جمعت العديد من الصخور من كل بلد زارتها، فهي تملك صخور من جميع أنحاء العالم، وسبب وضعهم في الحقيبة أنها تجلب لهم الحظ السعيد.

الملح الأسود:

تحرص أوبرا وينفري نجمة التليفزيون الأمريكية، على وضع الملح الأسود في حقيبتها لتضعه على أي طعام قبل تناوله، بحسب ما صرحت لصحيفة "ديلي نيوز".

ساعة الجدة:

اعترفت لاسي شابرت الممثلة الأمريكية، بأنها تضع ساعة جدتها في الجيب الداخلي من حقيبتها، لأنها علمتها الكثير من دروس الحياة.

زيت الأظافر:

تختار عارضة الأزياء آشلي جراهام أن تضع زيت الأظافر بحقيبتها لترطيب بشرتها به من وقت لآخر، فهي تعتمد عليه يوميًا.

الفلفل الأحمر:

قالت الممثلة الأمريكية ديان لين، إنها تضع الفلفل الأحمر الكامل داخل حقيبتها كوجبة خفيفة بدلًا من الشوكولاتة لأنها تزيد من معدل الحرق.