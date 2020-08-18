فستان قصير وبترتر.. زينة: "ربنا بيرضى عن اللي يرضى بعيشته"

لايف ستايل

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بجلسة تصوير جديدة.

وظهرت الفنانة بفستان سواريه "كب" مفتوح دون أكمام أو أكتاف، كما جاء قصير عند الركبة، وتميز بكونه مصنوع من قشر المك بلوني الذهبي والأسود.

وعلقت الفنانة على الصور بجملة غامضة، مدونة: "اللي ربنا يرضي عنه هو اللي يرضي بعيشته وحاله مش اللي يبص لحياه غيره ويمكن تكون حياته احسن من اللي باصص له في عيشته"ز

وتابعت: "يارب كل الناس يكون عندها رضا".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب.

وكان أشرف عبدالعزيز، المحامين ووكيلًا عن الفنان أحمد عز، قدم مؤخرًا باستئنافين على الحكمين الصادرين من محكمة الأسرة بمدينة نصر، والذي يقضي أولهما برفض دعوى أقامها الفنان، ويطلب فيها نقل توأم "زينة" لمدرسة أخرى، أقل في المصاريف من المدرسة الدولية المقيدين فيها حاليا، كما تضمن الحكم الثاني إلزام "عز" بدفع مبلغ 900 ألف جنيه مصاريف مدرسية للتوأم.