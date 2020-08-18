كاتبة توجه نصائح للفتيات: "الرجالة زي المانجا معمولة عشان يتدلعوا"

علاقات و مجتمع

شاركت الكاتبة فاطمة الزهراء، متابعيها من الفتيات، بعدة نصائح للتعامل مع الجنس الآخر.

ونشرت "الزهراء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لا يتعدى الـ 3 دقائق، ناصحة الفتيات بالرقة في التعامل، وأن يبادرن بالاهتمام بالرجل، قائلة: "الرجالة دول معمولين عشان يتدلعوا، الدلع للرجال مش للبنان، دلعيه عشان يدلعك".

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وتابعت خلال مقطع الفيديو:"الرجالة حاجة حلوة زي الجاتوه، ولا المانجا الساقعة لازم تهتمي بيه عشان يهتم بيكي".

مختتمة: "لو صاحبتك قالتلك العكس يبقى بتوقع بينكم وعاوزة تاخده منك".

وعلى الفور تسبب المقطع في حالة جدل واسعة بين موافقة الرجال لها، وانتقاد وسخرية من قِبل الفتيات منها، اللاتي رفضن نصائحها.

يذكر أن فاطمة هي صاحبة كتاب "أبو شنب" الذي عُرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب لدورته الـ51.