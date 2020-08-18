فيديو.. الفنانات بعد الطلاق بين "بنحلو" و"صديق عمري"

علاقات و مجتمع

بعد الطلاق تصبح الصورة أشمل، فتراها الفنانات من زاوية مختلفة، وردود الأفعال بعد وقوع الطلاق يعتبر هو ما يوثق العلاقة ككل، وبين "صديق عمري"، و"الست من غير راجل بتحلو"، تنوعت ردود أفعال الفنانات حول طلاقهن، خاصة وأن زيجات كثيرة هدمت مؤخرا، بعد أن كانت مستمر لأعوام طويلة.

أصالة

تلقت الفنانة أصالة كلمات مواساة بعد طلاقها من طارق العريان، ما جعلها ترد وتشكر الجميع عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيثث قالت، "أشكركم، ولكني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي".

ياسمين عبدالعزيز

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زواجها بشكل إيجابي، بعد الطلاق حيث قالت في أحد البرامج التليفزيونية، "أبو عيالي، راجل محترم ولازم أحترمه".

وأكملت، "إحنا علاقتنا زي الفل، وبنسأل على بعض، ولما قابلته آخر مرة قعدنا نهرج، إحنا بنحترم بعض، وهو على راسي".

سمية الخشاب

جملة اختصرت بها سمية الخشاب ما مرت به من تجربة وصفتها بـ"أليمة"، بعد طلاقها من أحمد سعد، حيث قالت في حوارها لبرنامج "شيخ الحارة"، "محدش باركلي بعد ما اتجوزته بس بركولي بعد الطلاق".

Advertisements

غادة عادل

20 سنة هي المدة التي قضاها الثنائي غادة عادل ومجدي الهواري، وكانت كفيلة لتتحدث عنه الفنانة غادة عادل بطريقة سليمة، حيث قالت بعد طلاق في اول تصريح عنه، "مجدي هو رفيق رحلتي، وأبو ولادي، وصديقي وصاحبي وكل حاجة، وعلاقتنا ممتازة".

هنا شيحة

"القرار كان خاطئ" هو وصف الفنانة هنا شيحة لزواجها من الفنان احمد فلوكس بعد الطلاق، معتبرة أن قرار الانفصال هو الصحيح والحل الامثل، حيث قالت "أوقات بيكون القرار مش مظبوط، وأوقات الحياة متبقاش ظابطة والشخصيات مش راكبة على بعض، وده مالهوش علاقة بيك كشخص أو بيا كشخص، والحياة اليومية مركبتش".

سارة نخلة

ردت سارة نخلة على ندمها بعد طلاقها من الفنان أحمد عبدالله، حيث قالت إنه لا توجد سيدة يمكن أن تندم بعد الطلاق، وإنما الرجل هو من يندم، "مفيش ست بتندم في راجل بيندم يا روحي، عشان الست بتستحمل كتير بعدين بتجيب أخرها أما الراجل بيندم أول ما تضيع منه".

مي حلمي

"معرفش انا مطلقة ولا لا"، هكذا جاء أول رد فعل من مي حلمي عقب طلاقها مباشرة من محمد رشاد، وقالت إنها علمت هذا النبأ من "السوشيال ميديا"، وليست متأكدة، ليرد رشاد بدوره "طالق بالتلاتة".