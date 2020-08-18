علامات تدل على أن بكاء طفلك غير طبيعي.. انتبهي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من الأمور الطبيعية التي يجب أن تتعامل معها الأم هي بكاء الطفل حديثي الولادة، وللبكاء دلالات كثيرة، قد يخبرك بذلك بأنه جائع أو مبتل أو متعب.

ولمعرفة التفريق بين البكاء الطبيعي وبكاء المغص والتعب، نستعرض لكِ ذلك، وفقاً لموقع "web Med" الطبي.

البكاء الطبيعي والمغص:

لا تتفاجئي إذا بكى طفلك حديث الولادة كثيرًا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياته، يستطيع الأطفال البكاء لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم.

إذا كان طفلك يعاني من مغص، فمن المرجح أن:

- يبكي لما يبدو أنه لا يوجد سبب، حتى عندما لا تحتاج إلى تناول الطعام أو تغيير الحفاضة.

- يصنع أصواتًا أكثر حدة من المعتاد، مثل صرخة عالية النبرة أكثر من كونها صرخة لا تهدأ.

أعراض المغص الأخرى:

قد يقوم طفلك المصاب بالمغص أيضًا بما يلي:

- ثني يديه وقبضهما.

- ثني ذراعيه وساقيه تجاه البطن.

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- انتفاخ البطن.

- احمرار الوجه والعين عند البكاء.

- وجود غازات أثناء البكاء، غالبًا بسبب ابتلاعه للهواء.

- شد عضلات البطن وتقلصها.

كيف يشخص الأطباء المغص؟

يكون الطبيب قادراً على تشخيص المغص لدى الطفل بمساعدة الأم عن طريق بعض الأسئلة، مدة بكاء الطفل، حدة البكاء، عدد مرات أكل الطفل وشكل البراز.

وقد يكون الطفل منزعجًا لأسباب أخرى، مثل:

- الحساسية من الطعام أو الحساسية تجاه شيء ما في نظامك الغذائي، إذا كنت ترضعين طفلك.

- الشعور بعدم الراحة، مثل الشعور بالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة.

- الجوع أو الضعف.