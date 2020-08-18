ماسك البرقوق لتجديد البشرة..نتائج فعالة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - البرقوق هو من فاكهة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كفيتامين A وC، كما يحتوي على مضادات للأكسدة، كما أنه غني بالألياف الطبيعية، لهذا فهو هائل وفعال لصحة البشرة، يمكنكِ الاستفادة منه بتناوله بشكل مباشر، أو استخدامه كـ ماسكات.





فوائد البرقوق للبشرة

يمنح البشرة لونًا ورديًّا



- يعمل على تلطيف وترطيب البشرة.



- يمنح البشرة لونًا ورديًّا.



- يحميها من أشعة الشمس الضارة.



- يجدّد خلايا البشرة.

ماسكات طبيعية بـ البرقوق

البرقوق

قناع البرقوق مع الزيوت

- ملعقة كبيرة برقوق مهروسة



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.



اشطفي بشرتكِ بالماء والغسول.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للاستفادة من فوائد البرقوق.

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قناع البرقوق والزبادي

بشرة نضرة





- ملعقة كبيرة زبادي



- ملعقة صغيرة برقوق



اخلطي المكونين ، وضعي المنتج على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.



اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.



كرري الماسك عندما تشعرين أنّ بشرتكِ بحاجة للـ ترطيب.

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