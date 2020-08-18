خلطات لازالة حب الشباب في يومين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - حب الشباب مشكلة كبيرة تعاني منها نسبة عالية من النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وتكون في روتها في مرحلة المراهقة نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم في هذه الفترة تحديداً، هذا إضافة إلى أسباب أخرى.... هنا نعرفك على الأسباب وكيفية العلاج:



أسباب ظهور حب الشباب

أسباب ظهور حب الشباب



• تشير بعض الدراسات إلى أن العوامل الوراثية لها دور أساسي في ظهور حب الشباب.

• تناول بعض الأدوية التي تحتوي على الأندروجين Androgen أو الليثيوم Lithium.

• استخدام أنواع من مستحضرات التجميل تحتوي على زيوت.

• الحيض.

• التوتر والضغوط النفسية.

• تؤدي وسائل منع الحمل أحياناً، سواء الحقن أو الأجهزة إلى ظهور حب الشباب عند بعض النساء، في حين أنها تقوم بعلاجه لدى البعض الآخر من النساء.

• اتباع نظام غذائي غير صحي يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كتناول الحليب الخالي من الدسم، الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، الحلويات مثل الشوكولا وغيره....

• الدهون المتراكمة على البشرة من العوامل الأساسية لظهور حب الشباب والرؤوس السوداء أيضاً، خاصة في الوجه، الرقبة، الصدر والظهر التي تقوم بسد مسام البشرة، فتطفو الحبوب على سطح الجلد.

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علاجات سريعة لحب الشباب

علاجات سريعة لحب الشباب



غالباً ما يدوم حب الشباب لعدة أسابيع و لدى البعض لعدة أشهر مخلفاً وراءه آثاراً وندوباً حمراء داكنة، أو بنية يصعب التخلص منها بوقت قصير، بالإضافة إلى نسيجٍ غير متساوٍ مع بقية البشرة، لكن باتباع العلاجات المناسبة يمكن تسريع عملية إزالة حب الشباب وآثاره العنيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يمكن أن يحدث في يوم أو يومين كما يخيل للبعض.

الوصفات الطبيعية، هي أكثرالوسائل أماناً لإزالة حب الشباب، كما أنها قد تضاهي العديد من الكريمات والمراهم التي تزعم فعاليتها لهذا الغرض، كما أن العديد من المكونات الطبيعية التي تتضمنها الوصفات الطبيعية تدخل في تركيبة هذه المراهم والكريمات.



إزالة حب الشباب بالثوم

إزالة حب الشباب بالثوم



الثوم مضاد حيوي يحارب الفطريات، البكتيريا والجراثيم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات للأكسدة تعالج الالتهابات.

الطريقة الأولى لإزالة حب الشباب بالثوم

• يغسل الثوم جيداً.

• يفرم إلى قطع صغيرة.

• توضع قطع الثوم على حب الشباب.

الطريقة الثانية لإزالة حب الشباب بالثوم

• يخلط الثوم مع الخل.

• بقطنة يوزع الخليط على حب الشباب.

• تكرر هذه الوصفة لمرات عدة في اليوم.



إزالة حب الشباب بالألوفيرا

إزالة حب الشباب بالألوفيرا



هذه الوصفة تناسب البشرة الدهنية الأكثر معاناة مع حب الشباب بسبب الزيوت والدهون التي تفرزها المسام، خاصة أن جل الألوفيرا يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا، إلى جانب أنه يحتوي على حمض يعرف بحمض الساليسيليك، وهو مقشر يساعد على فتح المسام.

الطريقة

• تقطع ورقة الألوفيرا إلى نصفين.

• يكشط الجل من كل قسم.

• يطبق الجل على البشرة.

• تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم.



إزالة حب الشباب بالأسبرين

إزالة حب الشباب بالأسبرين



يخفف الأسبرين من حدة الحبوب الملتهبة لكنه لا يعالج حب الشباب غير الملتهب، كـ الرؤوس السوداء أو البيضاء، كما يقلل الإفرازات الدهنية ويزيل طبقة الجلد الميتة من خلال تقشيرها. الأسبرين أيضاً يحول دون نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقي من تكون بثور جديدة.

الطريقة الأولى لإزالة حب الشباب بالأسبرين

• يسحن قرص من الأسبرين ويضاف له الماء للحصول على مزيج كالمعجون.

• يغمس عود من القطن في الخليط ويمرر على الحبوب.

• يترك على حب الشباب ليلة كاملة، ثم تغسل البشرة صباحاً.

الطريقة الثانية لإزالة حب الشباب بالأسبرين

العسل مضاد حيوي للبشرة، يعالج حب الشباب، ويزيل آثارها من خلال منعه لتراكم خلايا الجلد الميتة. يرطب البشرة ويحفز البشرة على إنتاج خلايا جديدة أكثر صحة.

• يسحن قرصان إلى 3 أقراص من الأسبرين.

• تضاف ملعقتان من العسل.

• يمزج المكونان جيداً ويوزع مزيجهما على حب الشباب.

• يترك لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل البشرة فيما بعد بالماء الفاتر.

• يكتفى باعتماد هذا العلاج مرة في اليوم.

إزالة حب الشباب بالزبادي والبطاطس

الزبادي يحتوي على مواد مطهرة ومضادة للالتهابات، يخفف من الاحمرار، يرطب البشرة، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة. أما البطاطس النيئة غنية بفيتامين C، البوتاسيوم، النحاس والكبريت، وجميعها تعمل على تطهير البشرة بعمق والقضاء على السموم العالقة بمسامها، ما يساعد على التخفيف من فرص احتمال ظهور حب الشباب، الرؤوس السوداء والبثور.

الطريقة

• يمزج ½ كوب من الزبادي مع ملعقتين من طين البحر الميت وربع كوب من عصير البطاطس.

• يوزع المزيج على لبشرة ويترك لـ ¼ ساعة.

• تغسل البشرة بالماء الفاتر.

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إزالة حب الشباب بخل التفاح

إزالة حب الشباب بخل التفاح



يقوم خل التفاح بتطهير وتعقيم البشرة بسبب احتوائه على الأحماض العضوية التي تحد من البكتيريا المسببة لظهور البثور، كما يعتبر خل التفاح قابض للمسام، ما يمنع دخول أي بكتيريا في المسام.

الطريقة

• تخلط ملعقتان من خل التفاح بملعقة من النشاء.

• يوزع المزيج على بشرة الوجه مع التركيز على بثور حب الشباب.

• يترك لمدة 10 دقائق، ثم يشطف الوجه جيداً.



إزالة حب الشباب بصودا الخبز

إزالة حب الشباب بصودا الخبز



صودا الخبز تعادل الرقم الهيدروجيني في الجلد، ما يحافظ على صحة البشرة والحد من ظهور حب الشباب، وذلك بفضل ما تمتلكه من خصائص مضادة للجراثيم، الفطريات والالتهابات. يمكن اعتبار صودا الخبز مادة طبية ذات مفعول قوي في علاج مشاكل الجلد.

الطريقة

• تمزج ملعقتان من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء للحصول على مزيج خفيف القوام.

• يطبق على بثور حب الشباب ويترك لمدة لا تزيد عن الدقيقتين.

• تشطف البشرة بالماء الدافىء.

• يوزع كريم الترطيب المناسب لنوع البشرة.

• تكرر هذه الوصفة مرة يومياً لعدة أسابيع.



إزالة حب الشباب بالليمون



الليمون يزيل خلايا الجلد الميت ويحفزالبشرة على إنتاج خلايا جديدة، يحسن من مرونة الجلد ويعيد بناء الكولاجين فيها، وذلك لاحتوائه على فيتامين C وحمض الستريك Citric Acid. يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد تطبيق الليمون على البشرة.

الطريقة الأولى لإزالة حب الشباب بالليمون

• تعصر ليمونة في وعاء صغير.

• تبلل كرة من القطن في عصير الليمون.

• تمرر على بثور حب الشباب.

• يترك عصير الليمون على البشرة طوال الليل ويغسل في الصباح.

• يحذر على ذوات البشرة الحساسة استخدام هذه الوصفة.



الطريقة الثانية لإزالة حب الشباب بالليمون



• تمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

• يطبق الخليط على بثور حب الشباب قبل الخلود إلى النوم.

• تغسل البشرة في صباح اليوم التالي.

• تكرر هذه الوصفة مرة يومياً.



إزالة حب الشباب بزيت شجرة الشاي

إزالة حب الشباب بزيت شجرة الشاي



زيت شجرة الشاي يحتوي على مضادات للميكروبات متنوعة وقوية، غني بمضادات الأكسدة، ما يمكنه من علاج حب الشباب والندوب التي تتركها على البشرة. زيت شجرة الشاي يتناسب وجميع أنواع البشرة.

الطريقة

• تمزج قطرة إلى قطرتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقة من أي زيت ناقل، كزيت الزيتون أو زيت الجوجوبا.

• يوزع من هذا المزيج على بثور حب الشباب.

• تكرر هذه الوصفة لمرات عدة خلال اليوم.

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