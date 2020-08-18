كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تهتم الفتيات دومًا بصحة أظافرهن وجمالها، ولكن ذلك يعتمد غالبًا على الاهتمام الخارجي فقط؛ لعدم معرفتهن بما تحتاجه الأظافر بالتحديد من عناصر وفيتامينات، ولذلك نُعرفك -عزيزتي- أن قوة الأظافر ومظهرها الجيد يتأثران بنظامك الغذائي، وما تتناولينه من أطعمة وفيتامينات، وهذا العامل الأول للحفاظ على صحتها، لذا جمعنا لكِ اليوم أهم العناصر التي تساهم في علاج الأظافر الهشة والمتكسرة وتقوي الأظافر، فتعرفي عليها.

أهم الفيتامينات لتقوية الأظافر



الكالسيوم لمنع تكسر الأظافر



من المعروف أن عنصر الكالسيوم يساعد في نمو العظام، وهو مهم أيضًا لصحة الأظافر؛ حيث يمنع تكسرها ويحافظ على قوتها، وعليكِ لتعزيز هذا العنصر بتناول الأطعمة الغنية به، كالبيض والبروكلي وفول الصويا والبقوليات والزبادي، وشرب الحليب وعصير البرتقال.

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الحديد لأظافر قوية وجذابة



يعد نقص الحديد من أبرز أسباب ضعف الأظافر وسهولة تكسرها وهشاشتها، ولتحصلي على أظافر قوية يمكنك تناول العناصر الغنية بالحديد، من عدة أطعمة كالخضروات الورقية والمحار والفاصوليا البيضاء والشيكولاتة الداكنة وكبد البقر، وقد يكون نقص الحديد مرتبطًا بانخفاض البروتين، وبالتالي يجب الاهتمام بتناول الحمص، العدس، واللوز.

وتذكري أن نقص الحديد في الدم يمكن أن يُعوَّض عن طريق تناول مكملات الحديد، أو تناول المزيد من الفواكه المجففة والفاصوليا والخضار، وكذلك اللحوم الحمراء والديك الرومي والبيض والأسماك، ويجب مراعاة عدم نقصه؛ لأن نقص الحديد يسبب العديد من المشاكل للجسم.



الزنك لعلاج الأظافر المتكسرة



يساهم الزنك في الحفاظ على صحة الأظافر، وفي المقابل يمكن أن يسبب نقص الزنك جفاف الأظافر وهشاشتها، ويُحسّن تناولك الأطعمة الغنية بالزنك علاج الأظافر الهشة، ولا تترددي في استهلاك المزيد من الزنك عبر تناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، أو تناول الأطعمة الغنية به كالمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون ومشتقات الحليب، بالإضافة إلى المكسرات والشيكولاتة الداكنة والحبوب الداكنة.

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فيتامين C لتعزيز قوة الأظافر



إذا كانت أظافرك هشة ومتكسرة احرصي على الحصول على جرعات منتظمة من فيتامين C، حيث يعمل هذا الفيتامين على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يعزز قوة أظافرنا بشكل هائل، لذلك احرصي على تناول فيتامين C كمكمل غذائي، أو بإمكانك زيادة جرعة فيتامين C الداخلة في جسمك عبر تناول البرتقال والكيوي والفراولة والتوت الأحمر، إلى جانب الشمام، والبطيخ، والموز والخضروات الورقية، مثل البقدونس، والكزبرة، والجرجير، والخس، والبطاطا بأنواعها.



حمض الفوليك للأظافر



يعتبر الفولات من المصادر المهمة لتشكيل خلايا الدم الحمراء، والتي تقوم بدورها بتوفير الأكسجين لدعم تكوين خلايا جديدة، وبالتالي الحفاظ على صحة الأظافر، وللاستفادة منه يجب الحرص على تناول السبانخ والبروكلي والمكسرات والشمندر والكرنب والبيض، والبقوليات كالفاصوليا والبازلاء والعدس.



فيتامين أ لتقوية الأظافر



يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في نمو الخلايا بمختلف أجزاء الجسم، ولذلك فإن الحرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين أ، سوف يضمن الحفاظ على قوة الأظافر وعدم تكسرها بسهولة، ويتوفر فيتامين أ في زيت السمك وزيت كبد الحوت وكبد البقر، والجزر والخضروات الورقية، والأسماك والدواجن وصفار البيض.

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