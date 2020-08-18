خلطة الأسبيرين لتطويل الشعر وعلاج مشاكله بفعالية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - لا تقتصر فوائد الأسبرين على تخفيف الألم فقط، وإنما يمكن إستخدامه كعلاج للشعر، فهو يحافظ على الشعر من التلف ويقلّل من تساقطه ويساعد في زيادة طوله وكثافته بشكل أسرع، كما يُعيد له الصحة ويُسهل من عملية تسريحه وتصفيفه، ويُخلص فروة الرأس من القشرة التي تُعرضه للتلف، ويزيد من لمعان الشعر.

فإذا كنت تعانين من شعر خفيف يتساقط طوال الوقت وتحاولين تطويله وتكثيفه، تعرّفي على كيفية تحضير خلطة الأسبيرين لتطويل الشعر، بالإضافة إلى أبرز الخلطات الأخرى التي تفيد الشعر، في السطور الآتية:

الأسبيرين لتطويل الشعر وتقويته

الأسبيرين لتطويل الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه

إليك، طرق استخدام الأسبيرين لعلاج مشكلة تساقط الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه:



خلطة الأسبيرين والليمون

الإسبيرين والليمون الحامض لتطويل الشعر

يُساعد الأسبيرين الشعر على إكتساب الطول فى أسرع وقت ممكن، ولا سيما أنه يعزز الدورة الدموية وهكذا تنمو الخصلات بقوة وبوقت أسرع، ويعمل الليمون على تقوية جذور الشعر، وزيادة كثافته، وتعزيز نموه، وزيادة طوله والتخلّص من تساقط الشعر لإحتوائه على حمض الستريك، وفيتامين ج.

الطريقة:

يُمكن تحضير هذه الخلطة بتذويب بعض الحبوب من الأسبيرين بالماء وبعض الليمون، ويمكن وضع هذا المحلول على الشعر وغسله جيدًا، حيث تُعزز هذه الخلطة من صحة الشعر وتُسَّرع عملية تطويله وتمشيطه.



خلطة الأسبيرين وكربونات الصوديوم

خلطة الأسبرين وكربونات الصوديوم لتطويل الشعر

هذه الخلطة بسيطة جداً وتُعطي الشعر كثافةً دون تجريد فروة الرأس من الزّيوت الطبيعيّة التي يحتاجها الشعر، فبيكربونات الصوديوم تزيل الشوائب من الشعر وبالتالي تزيد من كثافته.

الطريقة:

تُخلط بعض الأقراص من الأسبيرين مع ملعقة كربونات الصوديوم في الماء الدافئ، ثم يتم وضعها على الشعر وتدليك فروة الرأس جيدًا، ثم تترك لمدة 15 دقيقة على الشعر، ويمكن تكرار إستعمال هذه الخلطة إسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.



خلطة الأسبيرين والعسل

خلطة الإسبيرين والعسل لعلاج تساقط الشعر

يُقوى الأسبيرين جذور الشعر، وذلك لأنَّ تدليك فروة الرأس به يُعزز الدورة الدموية ويوصل كميات أكبر من الأوكسجين، ويُساعد العسل على تحفيز نمو الشعر بسبب تحسينه لصحة فروة الرأس، وذلك لإحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

الطريقة:

يتم خلط ملعقة أو ملعقتين من العسل مع كبسولتين من الأسبيرين وبعض الماء، ومن ثم يتم إضافة هذا الخليط إلى الشعر المبلل لمدة ثلاثين دقيقة بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو.

إذا كنت تستعملين قناع شعر آخر فمن الممكن أن تضيفي بعض مسحوق الأسبرين عليه بكل بساطة.

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خلطة الأسبرين في شامبو الشعر لمحاربة القشرة

إضافة حبوب الأسبيرين الى الشامبو الخاص للشعر يُساعد في تطويل الشعر

يعمل الأسبيرين على إذابة خلايا الجلد الميتة وتطهير فروة الرأس من القشرة، ويوصى بإستعمال الشامبو الخالي من الكبريتات والبارابين.

الطريقة:

اطحني حبات من الأسبرين لتصبح بودرة، أضيفى قطرات قليلة من الماء عليه لمساعدة الأسبيرين على التحول لجيل متماسك يستطيع الإندماج بتركيبة الشامبو، أضيفى الخليط إلى الشامبو الخاص بنوع شعرك وإحرصى على خلطه جيداً، ثم قومي بغسل شعرك به من مرة إلى مرتين فى الأسبوع، وبعد شهر واحد من الإستعمال ستلاحظين الفرق الشاسع.

خلطة الأسبيرين لتجديد لون الشعر

الأسبيرين للحفاظ على لمعان الشعر ومنع تساقطه

عندما يبلل شعرك بماء حمام السباحة المليء بالكلور فإن لونه غالباً سيبهت بعد فترة، خاصةً إن كان شعرك فاتح اللون، يمكنك إستعادة لون شعرك الطبيعي مرة أخرى عن طريق إذابة أقراص من الأسبيرين في كوب من الماء الدافئ، ثم وضع الخليط بلطف على الشعر والإنتظار لمدة 10-20 دقيقة قبل غسله.



نصائح لإستخدام الأسبيرين:

يُفضل إستخدام الأسبيرين للأشخاص ذوي الشعر الدهني.

إذا كنت تملكين شعراً جافاً وخفيف فإنه لا يُوصى بإستعمال الأسبيرين لك.

لكي تظهر النتائج الأخرى من إستعمال الأسبيرين للشعر فإنه يوصى بإستخدامه مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر.

لتجنّب خسارة الزيوت الطبيعية الموجودة في شعرك لا تستعملي الأسبيرين بشكل دائم، فمرة واحدة في الأسبوع قد تكفي.

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