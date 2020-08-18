موديلات ملابس حوامل مستوحاة من كاتي بيري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تنشر المغنية والممثلة كاتي بيري العديدَ من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما بعد حملها في جنينها الأول، وذلك ما دفعها للتألق خلال الفترة التي تسبق استقبال مولودها، وقد اخترنا لكِ -عزيزتي- أجمل إطلالاتها خلال فترة الحمل؛ لتستوحي منها أفكارًا لمظهرك.



إطلالات يومية بسيطة للحوامل ‬

إطلالات يومية بسيطة للحوامل



للخيارات المناسبة للحوامل في الإطلالات اليومية، نسّقت كاتي بيري بنطالًا ضيقًا رماديًّا مزينًا بخطوط رمادية مع بلوفر باللون الرمادي الفاتح مع كاب، وذلك لإطلالة مريحة ومنسقة بأناقة، وتأنقت في إطلالة أخرى ببلوزة بيضاء قصيرة مصممة بأكمام طويلة ومرسومة بالزهري والأصفر والأزرق مع شورت أصفر مزيّن بخطوط بيضاء وفوشيا بسيطة. ‬

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خيارات الفساتين المتنوعة من كاتي بيري

خيارات الفساتين المتنوعة من كاتي بيري



تفضّل الكثيرات من النساء الحوامل خيارات الفساتين في إطلالاتهن المختلفة، ومن إطلالات كاتي بيري استوحينا لكِ عدة خيارات، حيث أطلّت بفستان واسع وملوّن بالأزرق والزهري والبنفسجي، وأكملته بوشاح أسود بسيط؛ لمظهر أنيق مناسب لكل النساء الحوامل، وظهرت بفستان واسع فضي مصمم بقماش مميز، وارتدت في إطلالة أخرى فستانًا أسود مزينًا برسومات الزهور البيضاء والصفراء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والذهبي؛ لمظهر صيفي مرح، واختارت فستانًا أبيض واسعًا منقطًا بالأبيض ومزينًا بشرائط سكَّرية ناعمة، وتألقت بفستان أبيض مزيّن بخطوط متعرجة بنية بأشكال مختلفة، وزيّنت مظهرها بأقراط بيضاء وحجاب وقلادة بنييْن، وتجمّلت في إطلالة أخرى بفستان بنفسجي ضيق مزين بفتحات مع بلوزة بنفسجية مرسومة بالزهور الصغيرة بطريقة أنثوية مذهلة، وجاءت بفستان أصفر واسع مصمم بقصة ناعمة؛ لخيار عصري مميز.



معلومات عن كاتي بيري

كاتي بيري



حازت المغنية الأمريكية والممثلة وكاتبة الأغاني كاتي بيري على العديد من الجوائز حتى اليوم، ومن ضمنها حصدت أربع مرات جائزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ووضعتها مجلة فوربس ضمن قائمة السيدات اللاتي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى بين عامي 2011 – 2015، وذلك بعد بيعها لـ37 مليون ألبوم و138 مليون أغنية منفردة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي أصبحت إحدى المغنيات اللاتي حصلن على أكثر المبيعات في كل العصور، كما أطلقت بيري العديد من منتجات العطور التي تحمل اسمها، كعلامة تجارية مثل عطور "كيلر كوين"، و"ميو!"، و"بو"، وعطر "ماد بوشن". وفي شهر يوليو 2012 أصدرت فيلمها الوثائقي الذي يحمل اسم "كاتي بيري: جزء مني"، الذي ركَّز على جزء من مسيرتها الفنية، وتناول أيضًا قصة انفصالها عن زوجها الممثل الإنجليزي راسل براند.

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