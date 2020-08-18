اطلالات باللون الأزرق من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تحرص النجمات العرب دائما على الظهور باطلالات فساتين باللون الازرق واعتمادها في مختلف المناسبات

يأتي اللون الأزرق في مقدمة الألوان الرائجة لعام 2020، حيث يتمتع بجاذبية وأناقة، ويمنح المرأة إطلالة زاهية.

وقد اعتمدت بعض النجمات فساتين صيفية باللون الأزرق، كما برز بقوة في عروض أزياء ربيع وصيف 2020. Costarellos تابعي المزيد:موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الفاتح موضة 2020



فساتين باللون الأزرق نوال الزغبي



ظهرت بعض النجمات بفساتين عصرية باللون الأزرق هذا الصيف.



اعتمدت نوال الزغبي فستان أزرق ناعم بقماش حريري يتناسب مع أجواء الصيف والعطلات، وهو بأكمام قصيرة وتصميم واسع.



وظهرت ياسمين صبري مؤخراً بفستان أزرق ناعم بحمّالة واحدة بفيونكة مع شق جانبي طويل وقماش لامع وتنورة بثنيات وطيّات. تابعي المزيد:الأزرق بمختلف تدرجاته المفضّل عند ريا أبي راشد Advertisements

فساتين باللون الأزرق 2020 CAROLINA HERRERA

برزت العديد من موديلات الفساتين باللون الأزرق لعام 2020.



قدمت ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera فساتين باللون الأزرق بتصاميم محتشمة وبسيط تليق بذوق المرأة العربية.



كما قدمت ماركة Costarellos فستان أزرق صيفي ناعم بصيحة الكشكش وبتنورة واسعة وأكمام طويلة. Gucci



وقدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab فساتين عصرية بدرجات الأزرق سواء الفاتحة أو الداكنة تتناسب مع أجواء الصيف، وارتدت العارضة غطاء رأس باللون الأزرق ليكمل أناقة الفستان.



وأحببنا فستان غوتشي Gucci الأزرق بالقصّة العمودية والأكمام الطويلة، حيث يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية خلال موسم الصيف.



شاهدي أجمل موديلات فساتين باللون الأزرق لتتألقي بإطلالة نابضة بالحيوية هذا الموسم. شاهدي المزيد:عبايات خليجية باللون الأزرق السماوي

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