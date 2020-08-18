موديلات عبايات خروج باللون الأبيض موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - هيمن اللون الابيض على صيحت عبايات 2020 خلال المجموعات التي كشف عنها المصممون.

شاهدي أحدث موديلات عبايات بيضاء التي اتسمت بالقصات الأنيقة التي تناسب امرأة عصرية ونسقيها بأسلوبك الخاص.

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عبايات مطرزة موضة صيف 2020



عباية بيضاء مطرزة من Hania Collection







قدمت أسماء شهيرة مثل هانية البريكان Hania collection وأناتومي Anatomi عبايات بيضاء مزدانة بالتطريز الناعم في الجزي السفلي منها، نسقيها إما مع فساتين بيضاء فضفاضة من دون تطريز أو مع فساتين باللون الوردي البودر على أن تكون الاكسسوارات من اللون نفسه.





احتوت مجموعات 2020 على تشكيلة رائعة من العبايات البيضاء المميزة بالقصات الناعمة التي تناسب لوكات النهار، جربي تنسيق الموديلات الموقعة من ماركة AiSHAZ و Howaida Design مع توب أبيض وبنطال جينز فاتح لإطلالة شبابية مميزة، أما إذا كنت ترغبين في إطلالة أنثوية ننصحك بتنسيقها مع فساتين طويلة بإحدى نغمات الباستيل الهادئة.



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عبايات مونوكروم موضة صيف 2020





عباية مونوكروم من Ghudfah







برزت هذا الموسم صيحة العبايات التي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، من جهتنا أعجبتنا العباية البيضاء المخططة بالأسود من توقيع ماركة By Nouma كما أحببنا عباية بليتش Bleach المصممة بياقات سوداء عريضة وعباية دار غدفه Ghudfah، نسقي هذه الموديلات مع فساتين سوداء طويلة وفضفاضة لتحصلي على اطلالة تنحف الجسم وتزيد الطول.







عباية من NAFS DESIGN





كانت العبايات المصممة بالأكمام المنفوخة Puffy Sleeves من أبرز إتجاهات 2020، قدمت ماركة Nafs designs تصميم مميز بقصة واسعة وخامة مضلعة، فيما قدمت ماركة أناتومي Anatomi عباية ناعمة مميزة بأكمامها المنفوخة المكشكشه تناسب لوكات المساء.

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