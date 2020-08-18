أحدث صيحات وموديلات الجمبسوت للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - يُعتبر الجمبسوت من أكثر القطع الرائجة للمحجبات هذا الموسم، حيث برز العديد من الخيارات المحتشمة بالجمبسوت مؤخرًا، وأصبح من أكثر القطع ارتداءً. ومن وحي مدونات الموضة ودور الأزياء؛ نقدِّم لكِ -عزيزتي- المحجبة عدة خيارات محتشمة ومتنوعة بالجمبسوت في المناسبات المختلفة، فاستوحي من هذه الخيارات أفكارًا لأناقتك.



إطلالات الجمبسوت المزين بحزام للخصر

إطلالات الجمبسوت المزين بحزام للخصر



تنشر دور الموضة الكثير من الموديلات للجمبسوت المزين بحزام للخصر، ومن الموديلات المناسبة للمحجبات؛ استوحينا لكِ جمبسوت زهريًّا مصممًا من الأعلى بقصة القميص المزين بجيوب ضخمة، ويمكنكِ إكمال جمال الإطلالة بحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض؛ لزيّ أنثوي أنيق، أو اختيار جمبسوت بني لإطلالة حيادية مشابهة، أو ارتداء جمبسوت أسود مزين بحزام للخصر وبقماش مصمم بخطوط بيضاء رفيعة؛ لخيار رسمي مميز، واخترنا لكِ أيضًا جمبسوت أحمر مصممًا بشكل واسع وأنيق مع حجاب وحذاء باللون البيج، وجمبسوت زيتيًّا مزينًا بأزرار وحزام للخصر وجيوب؛ لإطلالة كاجوال مناسبة لكل الفتيات.

تابعي المزيد: إطلالات كيم كردشيان بالجمبسوت الجلدي

Advertisements



تنسيق الجمبسوت في المناسبات للمحجبات

تنسيق الجمبسوت في المناسبات للمحجبات



اعتمدت الكثيرات من الفتيات على خيارات الجمبسوت في المناسبات الضخمة؛ وذلك لتوفُّره بتصميمات مميزة وفاخرة تناسب كل النساء، ولمظهر محتشم بالجمبسوت ومناسب للمناسبات الضخمة؛ يمكنكِ -عزيزتي المحجبة- الظهور بجمبسوت أخضر مصمم بأكمام واسعة وحزام من الزهور للخصر، أو التزيّن بجمبسوت زهري مصمم بقصة واسعة في الأسفل، ومزين بتطريزات الزهور الذهبية بطريقة فاخرة ومميزة، أو الظهور بجمبسوت زهري واسع مصمم بقَصَّة ناعمة مناسبة للفتيات الشابات.

تابعي المزيد: موديلات جمبسوت محتشمة للمحجبات من مُدونات الموضة



خيارات جمبسوت كاجوال مناسبة للإطلالات اليومية

خيارات جمبسوت كاجوال مناسبة للإطلالات اليومية



إن كنتِ من محبات ارتداء الجمبسوت في الإطلالات اليومية، وذلك لسهولة الحركة فيه وكثرة توفره بالتصميمات المتنوعة، فيمكنكِ -عزيزتي- اختيار عدة تصميمات تناسب الحجاب، مثل جمبسوت سماوي واسع مصمم بشكل مكشوف من المنطقة العلوية مع قميص أبيض، ويتم إكمال تفاصيل الإطلالة بالأبيض؛ لخيار مرح في الصيف، أو تنسيق جمبسوت كحلي منقط بالأبيض مع حزام بني للخصر وبليزر بأحد الألوان الحيادية؛ لمظهر أنيق للفتيات، أو التأنق بجمبسوت صيفي رمادي مزين بكاروهات اللون الأبيض، وتزيين مظهرك ببلوزة سوداء وحزام من الجلد للخصر، كما يمكنكِ ارتداء جمبسوت أبيض مصمم بقصة راقية، وإكمال تفاصيله بالألوان الفاتحة.