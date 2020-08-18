أطقم راقية ألماس وأحجار كريمة لمناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تفضّل الكثير من الفتيات اعتماد أطقم كاملة من المجوهرات بحفلاتهن؛ إذ يرغبن في الظهور بإطلالات راقية وجذابة.

وتعد الأطقم المصنوعة من الألماس والأحجار الكريمة الأكثر رقيًا؛ إذ تضفي على الإطلالات قدرًا من الجاذبية والفخامة، حيث إنها تشتهر بتصاميها الفاخرة المتعددة.

وفي السطور التالية؛ تقدم لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة أطقم راقية ألماس وأحجار كريمة لهذا العام، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة بحفلاتك.



طقم من الألماس والزمرد

طقم من الألماس والزمرد



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات أطقم ألماس وأحجار كريمة يناسب إطلالتك، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لطقم مصنوع من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا) والألماس وأحجار الزمرد باللون الأخضر.

ويأتي الطقم بتصميم الأزهار، التي تندرج بشكل منتظم في القلادة والقرط، بينما صمم الخاتم على شكل زهرة من الذهب الأبيض والألماس والزمرد الأخضر.

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طقم من الألماس والياقوت الوردي

طقم من الألماس والياقوت الوردي



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة ونعومة يناسب إطلالات الحفلات، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لطقم من الذهب الأبيض والألماس وأحجار الياقوت الوردي.

ويتدلى من القرط والقلادة سلاسل مستقيمة رفيعة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، المرصع بالألماس والياقوت الوردي، بينما صمم الخاتم من حجرين من الياقوت الوردي، والألماس.

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طقم من الألماس والياقوت الأزرق

طقم من الألماس والياقوت الأزرق



ولإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لطقم يجمع بين الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا) وأحجار الألماس التي تزين أحجار الياقوت الأزرق.

وصممت أحجار الياقوت بشكل بيضاوي أنيق تحيطه أحجار الألماس صغيرة الحجم، بينما صمم الخاتم من حجر الياقوت بشكل دائري يحيطه الألماس أيضًا.

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طقم من اللؤلؤ الألماسي والياقوت

طقم من اللؤلؤ الألماسي والياقوت



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومميز بين موديلات أطقم الألماس والأحجار الكريمة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لطقم من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، واللؤلؤ الألماسي وأحجار الياقوت ذات الألوان المتعددة.

ويتكون الطقم من قلادة وخاتم وقرط من الذهب الأبيض المرصع بأحجار الياقوت، ويتدلى من كل من القرط والقلادة حجر من اللؤلؤ.

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طقم من دار معوض

طقم من دار معوض



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة ملكية، وتبحثين عن تصميم أكثر فخامة وجاذبية بين موديلات أطقم الألماس والأحجار الكريمة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لطقم من دار معوض، يجمع بين الذهب الأبيض والوردي (عيار 18 قيراطًا)، ومرصع بأحجار الياقوت الأحمر.