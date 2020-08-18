هذه الأقراط نقطة ضعف ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 مساءً - ينعكس أسلوب ياسمين صبري الجريء بشكل مباشر على أزيائها وأكسسواراتها ومجوهراتها التي تأتي بعيدة كل البعد عن الطابع المينيمالي. اذ تحب المجوهرات اللافتة والكبيرة التي تبرز بشكل كبير ولافت.

الا أن للأقراط رواية أخر معها فهي تعتبر نقطة ضعفها وتحب أن تتألق بها بشكل دائم. لكن ما هو الطابع الذي تختاره في أقراطها؟

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تصاميم مميزة وبارزة

أقراط ياسمين صبري



لا تحب ياسمين صبري أن تتألق بالأقراط الصغيرة والناعمة بل على العكس هي تختار التصاميم ذات الحجم الكبير والأسلوب البارز الذي يلفت النظر بشدة. هذه التصاميم تتناغم مع شعرها الطويل والعبي. كما أنها تعمد في الكثير من الأحيان الى رفع شعرها لكي تبرز هذه التصاميم الخلابة.

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أقراط ثمينة

أقراط ياسمين صبري



لا تختار ياسمين أي نوع من المعدن في تصميم أقراطها، بل تختارهم من الذهب بمختلف أشكاله سواء من الذهب الأصفر أو الأبيض أو الماس. كما أن للأونيكس حصة كبيرة في مجموعة أقراطها اذ يبدو أن هذا الحجر هو المفضل لديها.





كيف تنسق ياسمين صبري أقراطها؟

أقراط ياسمين صبري



بأسلوب متنوع تنسق ياسمين صبري أقراطها، لذا اليك بعض النصائح:

- عندما ترتدي ياسمين هذه الأقراط الكبيرة، لا تنسق معها عقود كبيرة بالمقابل، بل تسعى الى التركيز عليها.

- عادةً ما ترفع ياسمين صبري شعرها لابراز تصاميم الأقراط التي ترتديها.

- تنسق ياسمين هذه الأقراط، مع أزيائها وتختارهم بالتناغم مع بعضهم البعض.

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