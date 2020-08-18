"اعملي الخير من غير تصوير".. هجوم على مي حلمي بسبب فساتين زفافها

لايف ستايل

مفاجأة كبيرة كانت خططت لها الإعلامية بشأن فساتين حفل زفافها على المطرب محمد رشاد، والتي قررت إهداءه لإثنتين من متابعيها، والتبرع به لهن، والتي قد نوهت عنه قبل أسابيع.

وأوفت الإعلامية بوعدها، إذ شاركت صورة برفقة العروستين وهن يرتدين فساتين زفافها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي توسطت الصورة بينهن.

وأرفقت حلمي، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: "اللي بيقعدلك في الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوه بين الناس، دول سهام ودينا العروستين اللي هنعملهم فرحهم".

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وتابعت الإعلامية، "من قلبي بشكركم إنكم رضيتم تلبسو فستاني أما بقيت الفرح كل الناس اللي هعملها منشن دي طلبو يساعدوا معانا في فرح سهام ودينا آه وأمينة هتغني في الفرح، وأنا أول المعازيم ربنا يهنيكم".

مئات التعليقات تلقتها الإعلامية على الصورة التي شاركتها والتي ربما وضعتها في موضع الهجوم والانتقادات من قبل بعض المتابعين، كونها تجهر بعمل الخير، وكان من أبرز التعليقات، "صدقيني عمل الخير مش محتاج إنه يتصور، مينفعش تعملي خير بالشكل ده، المفروض اللي بيعمل خير بيعمله لربنا مش عشان يعرف الناس إنه بيعمل خير، مكنش ينفع تصوريهم كده، اعملي الخير من غير تصوير".

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.