زوجة إبراهيم نصر تتحدث عنه في ذكرى ميلاده: من كرم ربنا إني اتجوزته

علاقات و مجتمع

تحل اليوم، الذكرى الأولى لعيد ميلاد الفنان إبراهيم نصر بعد وفاته في شهر رمضان الماضي.

إبراهيم نصر أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، خفيف الظل والكلمة، الذي رحل عن دُنيانا عقب تاريخ من الأعمال الفنية والإعلامية، تاركا زوجته، وشعبية كبيرة حققها خلال مشواره.

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سنوات طويلة جمعتهما، كان الحب والدعم حليفهما، طيلة فترة زواجهما، لم يتركا مداخلة أو لقاء تلفزيوني إلا وتحدثا عن بعضهما البعض.

كانت زوجة الفنان الراحل، تحدثت عنه من قبل في مداخلة هاتفية لها، على فضائية "نايل سبورت"، قائلة: "من كرم ربنا إني اتجوزته وإنه في حياتي، ودايما بشكر ربنا على النعمة دي".

وأضافت: "بيحب شغله ودايما مهموم به، لكن دايما بيضحك، هو البهجة اللي في حياتي".

وتابعت زوجة الفنان الراحل: "مش ممكن أبكي ولا أعيط طول ماهو موجود في حياتي".