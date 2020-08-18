علاقات و مجتمع
حلت نجوى سمير الإسكندراني، نجلة الفنان سمير الإسكندراني ضيفة على برنامج، "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين.
وتحدثت نجوى عن أيام والدها الأخيرة قبل وفاته، كما تحدثت عن نبوئته بوفاته قبلها بعدة أيام، وكذلك عن حياته الأسرية حيث قالت، "هو إنسان حكيم، ومش بياخد الحياة بصعوبتها بياخد الجانب الطيب والسلس وبيتعامل على هذا الأساس".
وعن أيامه الأخيرة قالت نجوى، "في آخر أسبوعين قالي أنا مش عايش العيشة بتاعتي، عيشة الحرية لكنه تقيد بحكم التعب الأخير، ومستشفيات وأدوية".
وينصح سمير الإسكندراني دوما بأن الحياة نسبية، "مش شرط اللي بشوفه صح غيري يشوفه صح".
وقالت نجوى، إن والدها تنبأ بوفاته، "قالي استني إنتي هترتاحي بعد أسبوع، وبالفعل توفي، وده رغم أن هو شخص كتوم، بس قال ده".
كما كشفت عن تفاصيل أيامه الأخيرة، "كانت عينه مش بتبص عليا، كانت عينه في حتة تانية".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ابنة سمير الإسكندراني تتحدث عن أيامه الأخيرة: تنبأ بوفاته قبلها بأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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