هنادي مهنا تتألق بفستان زفاف.. وأحمد خالد صالح يحصنها بخرزة زرقاء

لايف ستايل

خطفت الفنانة الشابة، هنادي مهنا، الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بفستان زفاف أبيض، تايبست، مُرصع بفصوص لامعة، من الجوبير المُبطن، وأكمام شفافة، بتوقيع مصمم الأزياء الشهير أحمد العقاد، مع شعر ويفي على غير المعتاد، ومكياج سموكي لخبيرة التجميل دينا راغب.

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وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين مع صورة الفنانة التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المشيدة بإطلالتها، كان أبرزها تعليق خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، الذي وضع لها وجها تعبيريا لـ خرزة زرقاء.

وشاركت "هنادي" هذا الموسم الرمضاني، بمسلسلين وهم "خيانة عهد"، و"الفتوة".