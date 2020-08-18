ظهور نادر لـ أحفاد كمال الشناوي: شبهه بالظبط

علاقات و مجتمع

نشر الفنان عمر الشناوي، صورة له برفقة شقيقته إيمي الشناوي، ليعد هذا ظهور نادر لها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطل الثنائي على الشاطئ، والبحر مرتدين ملابس صيفية، وكتب عمر في تعليقه على الصورة، "مع أختي الرائعة".

ويعتبر هذا الظهور لشقيقة عمر الشناوي نادر، نظرا لأنها لا تعمل في المجال الفني.

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وتفاعل جمهور عمر الشناوي، معه عبر الإعجابات والتعليقات والتي كانت من بينها، تأكيدات بانهم يشبهون بعضهم البعض، ويشبهون جدهم.

ومن بين تلك التعلياقت، "فولة واتقسمت نصين"، و"انتوا الاتنين نسخة من بعض ونسخة من الفنان الكبير"، و"صورة طبق الأصل"، و"ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر الشناوي، هو مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020.