بعد اعتزالها الفن لتكوين أسرة.. نيكي ميناج تتابع مفتي زيمبابوي (صور)

علاقات و مجتمع

من جديد تثير نيكي ميناج موجة من الجدل بعد انتشار متابعتها للشيخ إسماعيل منك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو داعية إسلامي، ومفتي جمهورية زيمبابوي.

وتأتي متابعة نيكي ميناج البالغة من العمر 37 عاما، لـ الشيخ منك بعد عدة شهور، من إعلانها اعتزال الفن نهائيا، وذلك لرغبتها في تكوين أسرة، والحمل والولادة، وتفاصيل الزواج المختلفة، وأعلنت ذلك عبر "تويتر"، وحينها غيرت اسمها ليحمل اسم حبيبها كينيث بيتي.

وتحولت متابعة نيكي ميناج لـ الشيخ منك إلى سخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "لإيسبوك"، وذلك لأن نيكي ميناج هو واحدة من نجمات أمريكا المعروف عنهن الإغراء، والعري وتعمد عمل حركات جنسية خارجة في كليباتها وفي حياتها اليومية.

وتأكد متابعة نيكي ميناج والتي تدعى عبر تويتر "مدام بيتي"، نسبة إلى زوجها، لـ مفتي زيمبابوي، ورغم الجدل العالمي حول هذا الأمر إلا أنها لم تعلق تماما سواء هي أو الشيخ منك.

ومن بين التعلياقت الساخرة على متابعة نيكي ميناج لـ مفتي مينك، "الشيخ هيجيله سكتة قلبية لو شاف الاكونت بتاعها"، و"هي هتستشيره في أمور ايه دي لا دنيا ولا دين"، و"حتى متابعة الشيوخ بقت موضة".

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من هو الشيخ إسماعيل منك؟

الشيخ إسماعيل منك هو المفتي الأكبر لدولة زيمبابوي، يبلغ من العمر 45 عاما، وهو عالم إسلامي، ولد ونشأ في زيمبابوي، ودرس الشريعة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، كما حصل على درجة الدكتوراه في التوجيه الاجتماعي من جامعة ألدرسغيت.

واكتسبت أعمال المفتي منك كما يلقب نفسه، شهرة عالمية واسعة، حيث يتابعه الملايين عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي تويتر فقط، يتابعه 6.4 مليون مستخدم.

وتم اختيار العالم منك، كواحد من "أفضل 500 مسلم مؤثر في العالم" في العام 2010، ويسافر المفتي منكحول العالم لنشر رسالة بسيطة وعميقة وهي: "افعل الخير وساعد الآخرين".