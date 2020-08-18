ابنة أحمد الفيشاوي تتغزل في والدتها: معجبة دائما بقوتك

علاقات و مجتمع

وجهت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة مؤثرة لوالدتها هند الحناوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشاركةً عدد من الصور التي جمعت بينهن، بعد عدة أيام من إلغاء حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي في قضية النفقة.

وأرفقت لينا تعليقًا على الصور التي شاركتها، متغزلةً في والدتها، قائلةً: "في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظة أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجبة دائمًا بقوتك".

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وكان تحدث الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى، عن أزمة علاقته بابنتة لينا، بعد إلغاء الحكم بحبسه لمدة عام، لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، تجاهلت ابنته لينا، كل هذه التفاصيل، وتحدثت عن حبها لمصر ودعم السياحة والأماكن الأثرية.

وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق انستجرام، علقت "لينا"، بأنها فخورة بمنشأها وبلدها مصر: "بلد تمتلك أفلامًا خاصة بها، ‏وتمتلك دراسة مستقلة بها في الجامعات تدعى "علم المصريات".. وإحدى عجائب الدنيا السبع.. تاريخ وثقافة لا تصدق.. نهر النيل ‏والبحرين الأحمر والأبيض، أماكن للترفيه والسياحة مثل القاهرة والأقصر وأسوان والعين السخنة والغردقة والإسكندرية ونويبع ‏ودهب وهي المكان المفضل لي".‏