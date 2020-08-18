الامارات | التحقيق مع أحمد سعد بسبب حسن شاكوش الذي يواجه أزمة قضائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش أزمة قضائية، وذلك بعد أن أعلنت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، عن اتخاذ مجلس النقابة لقرار في اجتماعه الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس، بإقامة دعوى قضائية ضد شاكوش، بسبب مزاولته مهنة الغناء دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق، بسبب طرحه لأغنية "100 حساب" مع حسن شاكوش، .

ونظرا لعدم امتلاك حسن شاكوش لصفة قانونية داخل نقابة الموسيقيين، وهو ما دفع الثنائي لتأجيل طرحها، إلا أنهما قاما بطرحها قبل أسبوعين، وتمكنت من تحقيق مشاهدات وصلت إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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