"غير إنك تشربها".. 5 استخدامات لا تتوقعها للقهوة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وفقًا للباحثين، قد يكون عشاق القهوة أقل عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والزهايمر، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، ولكن هناك المزيد من الاستخدامات السحرية للقهوة غير احتسائها، نستعرضها لكم وفقاً لموقع bright side.

1. صد الحشرات والآفات.

تحتوي القهوة على مادة الديتيربين التي يمكن أن تكون سامة للحشرات، ولهذا السبب يمكنك استخدام القهوة المطحونة لصد البعوض والذباب والخنافس والآفات الأخرى.

ما عليك سوى رش الأرضية بالخارج بالقرب من مناطق الجلوس أو ضع كوبًا من القهوة المطحونة بالمكان المليء بالحشرات، أو ضع بعض الحبيبات، سيخلق ذلك حاجزًا ضد الحشرات مثل القواقع والرخويات.

2. الحفاظ على الزهور المقطوفة لفترة أطول

إذا كنت ترغب في الحفاظ على زهورك نضرة لفترة أطول، يمكنك محاولة صب القهوة المخففة في ماء الزهرة، فهذا يعطي النباتات دفعة. ربما يكون ذلك بسبب النيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم في القهوة المخمرة. لكن لا تصب القهوة المركزة.

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3. تليين اللحوم

يمكن أن يساعد الحمض الموجود في القهوة في تكوين قوام أكثر نعومة وطراوة في اللحوم، فقط قم بفرك القليل من القهوة المطحونة على اللحم قبل ساعتين من طهيها.

4. إزالة روائح الحيوانات الأليفة من السجاد

ضع بعض القهوة المجففة في مرشح، واربط الفلتر في الأعلى وضعه فوق بقعة الحيوانات الأليفة، إذا لم تكن هناك منطقة معينة بها بقعة ولكن لديك مكنسة كهربائية قوية، يمكنك فقط رش القهوة بالمكنسة الكهربائية في الصباح التالي.

5. تنظيف الأواني والمقالي المتسخة.

قوام القهوة المطحونة يجعلها رائعة في تنظيف الأواني والمقالي التي يصعب تنظيفها. فقط ضعي القليل من بقايا القهوة على الإسفنجة واغسلي الأواني كالمعتاد.

5. التخلص من الروائح الكريهة

تحتوي القهوة على النيتروجين الذي يساعد على التخلص من الروائح الكريهة. يمكنك صنع معطرات الجو، ورشها على المناديل ووضعها في حذائك أو أدراجك أو حقيبتك الرياضية، يمكنك أيضًا وضع بعض القهوة في كوب في ثلاجتك لامتصاص الروائح من الأطعمة الفاسدة.