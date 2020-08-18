لا تتجاهلها.. 18 علامة تحذيرية تشير إلى أن الكبد في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الكبد من أكبر أعضاء الجسم، ومسؤول عن وظائف التمثيل الغذائي، مثل تحويل العناصر الغذائية من نظامك الغذائي حتى يتمكن جسمك من استخدامها والتأكد من التخلص من المواد السامة قبل أن تسبب أي ضرر.

وحينما يكون الكبد في وضع غيد جيد ولا يعمل بشكل صحيح، فأنت تعاني من خطب ما، لذا هناك 18 علامة تحذيرية من المهم جدا ألا تتجاهلها لكي تنعم بحياة أطول، وفق ما نقل "سبوتنيك".

1- فقدان الشهية

وفقا لمايو كلينيك، من أكثر علامات تلف الكبد شيوعا، ما يجعل جوعك غير الموجود يسبب إزعاجا لك.

2- مواعيد نوم غير منضبطة

وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة المصرية لأمراض الصدر والسل توضح أن أحد الأسباب المحتملة هو تليف الكبد، والذي يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

3- الذاكرة

إذا ساءت ذاكرتك كثيرا، فقد يكون هناك سبب لذلك؛ وعندما تعاني من فشل الكبد لا تستطيع أعضاؤك إزالة السموم من الدم بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى تراكمها في الدماغ، والمعروف أيضا باسم اعتلال الدماغ الكبدي.

4- إرهاق متواصل

قد يكون السبب في ذلك هو مرض الكبد، ومن أكثر العلامات شيوعا لتلف الكبد هو التعب المزمن، والذي وفقا لدراسة نشرت في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد يمكن أن يحدث بسبب التغيرات في النقل العصبي داخل الدماغ.

5- حكة في الجلد

تشير مايو كلينيك إلى أن التهاب الأقنية الصفراوية الأولى مرض مزمن يدمر القنوات الصفراوية في الكبد، ولا يتسم بأعراض ملحوظة للغاية، ولكن إحدى علاماته المبكرة هي الشعور بحكة في الجلد، قد تكون بشرتك جافة فقط، ولكن إذا أصبح الأمر متكررا وعاديا بالنسبة لك، فقد يكون من المفيد إجراء فحص - خاصة لأن حكة الجلد هي أيضا مؤشر على تليف الكبد، كما تقول عيادة كليفلاند.

6- اصفرار في العينين

إن رؤية بياض عينيك يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر - أو تعاني من اصفرار بشرتك - يمكن أن يكون مخيفا للغاية، ولكن له تفسير قوي: يطلق عليه اليرقان ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى البيليروبين في الجسم، وهو لون مصفر الصباغ الذي تفرزه الكبد، وفقا لعيادة كليفلاند. وإذا لاحظت تغير اللون، فقد يكون هذا بسبب العديد من العلامات المختلفة لتلف الكبد، من تليف الكبد إلى التهاب الكبد "ب".

7- اكتساب أو فقدان مفاجئ للوزن

إذا كنت تكتسب وزنا فجأة من العدم فقد تكون كبدك هي السبب، وقد تكون علامة على إصابتك بتليف الكبد، وهو مرض يتطور ببطء ويستبدل أنسجة الكبد السليمة بأنسجة ندبة، ويمنع تدفق الدم عبر الكبد ويمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح.

وفي حين أن اكتساب الوزن فجأة يمكن أن يكون أحد علامات تلف الكبد، فإن فقدان الوزن يمكن أن يكون أحد الأعراض أيضا. إن ملاحظة انخفاض الوزن على الميزان ليست مجرد علامة على تليف الكبد - وفقا لمايو كلينسك، إنها أيضا إنذار لالتهاب الكبد "سي"، وهو عدوى فيروسية تؤدي إلى التهاب الكبد.

8- احمرار كف اليد

هل لاحظت احمرار كفي يديك فجأة بدون سبب؟ قد يكون السبب هو مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، وهي حالة وفقا لمايو كلينيك تتضمن تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد التي تؤثر على الأشخاص الذين بالكاد يشربون الكحول أو يتجنبونه تماما".

9- تضخم الصدر

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واحدة من أكثر العلامات التحذيرية الصادمة لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات هو تضخم الثديين إذا كنت رجلا، إنه عرض محير للغاية، ولكن هناك تفسير، إذ يُعتقد أن نمو أنسجة الثدي الزائدة ينجم عن خلل في هرمونات الأستروجين والتستوستيرون.

10- اضطراب في الشخصية

مثلما يتسبب الاعتلال الدماغي الكبدي في فقدان الذاكرة، فإن كل هذه السموم التي تتراكم في دماغك يمكن أن تقلل أيضا من الوظيفة العقلية، ما يجعلك لا تتصرف مثل طبيعتك.

11- سهولة الإصابة

مع تقدمك في العمر، يمكن أن يبدأ جسمك في التعرض للكدمات بسهولة أكبر بسبب ترقق بشرتك، أما إذا لم يكن هناك تفسير حقيقي لسبب ظهور المزيد من الكدمات على جسمك، على الرغم من أنك مازلت صغير في السن نسبيا، فقد يكون ذلك أحد علامات تلف الكبد.

12- تورم في الساقين والكاحلين

وفقا لمايو كلينيك، يمكن أن يكون سبب أمراض الكبد كل شيء، بدءا من تعاطي الكحول إلى السمنة، ومن العلامات التحذيرية الشائعة شيء ربما لا تتوقعه هو تورم في ساقيك وكاحليك.

13- ارتباك وقلة تركيز

من الممكن أن يفسد الاعتلال الدماغي الكبدي الناجم عن فشل الكبد قدرتك على فهم الأشياء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالارتباك حيال الأشياء التي لا تربكك عادة.

كما تقول مؤسسة الكبد الأمريكية إنه إذا كنت تشعر أنك تواجه مشكلة في التركيز بانتظام، فقد يكون ذلك أيضا بمثابة إشارة تحذيرية لكبدك تشير إلى فشله.

14 آلام عديدة أكثر من المعتاد

رغم عدم ممارستك التمارين الرياضية بشكل أكثر من المعتاد، فما الذي يسبب لك كل آلام جسمك؟ أحد الأسباب المحتملة هو التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، والذي بصرف النظر عن التسبب في حكة الجلد يمكن أن يؤدي أيضا إلى آلام العظام أو العضلات أو المفاصل.

15- الشعور بالانتفاخ

إذا كان لا يمكن إلقاء اللوم على انتفاخك على وجبة دسمة تناولتها، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السوائل في البطن ما يعرف بالاستسقاء، نظرا لأن تورم البطن هو أحد العلامات التحذيرية لتلف الكبد.

16) لون البول

يمكن أن تكون رؤية البول الداكن في المرحاض بعد الذهاب إلى الحمام بمثابة صدمة تامة لك، وهي أيضا إحدى العلامات الدالة على تلف الكبد.

وتقول مايو كلينيك إنه في حين أن البيليروبين مسؤول عن اصفرار العينين أو الجلد، فإنه يمكن أيضا أن يغير لون البول.

17- قشعريرة سهلة

إذا كنت تعاني من حالة قشعريرة مزمنة لا يمكن لأي قدر من البطانيات المريحة إصلاحها، فقد يكون علامة على ركود صفراوي ناجم عن مرض الكبد.

18- جفاف في الفم والعينين

هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء الإصابة بجفاف العين أو جفاف الفم، بدءا من عمرك وحتى الأدوية التي تتناولها، ولكن أحد الأسباب المحتملة هو أكثر خطورة، فمن المعروف أن التهاب الأقنية الصفراوية الأولي يسبب المشكلة، كما تقول مايو كلينيك، ولكن لحسن الحظ يعد هذا من الأعراض المبكرة للمرض المزمن.