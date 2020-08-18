إيمي طلعت زكريا عن والدها: ذهب في سكون يليق بروحه الطيبة

علاقات و مجتمع

علاقة قوية كانت تجمع بين الفنان الراحل طلعت زكريا بابنته إيمي، والتي باتت فور وفاته غير مصدقة للأمر فكانت تشاركه جميع أوقاته ولحظاته، والتي انهارت بشدة فور تشييع جثمانه لمثواه الأخير وأثناء تلقيها مراسم العزاء.

لاتزال إيمي تعيش حالة من الصدمة بعد وفاة والدها، فقد تحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دفترًا لتدوين لحظاتها وذكرياتها مع والدها الراحل، فبين الحين والآخر نجدها تخضع لجلسات تصوير مرتدية ملابس مطبوع عليها صور والدها، وتشارك أعماله وإفيهاته وكلماته الشهيرة عبر حسابها.

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وشاركت إيمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدها الفنان الراحل، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله،" ذهب بسكون يليق بروحه الطيبة، لم يؤذ مخلوقا، ولم يشتكي منه إنسان، رحمك الله يا أبى بقدر نقاء روحك#بنت_ابوها، الدعاء لأبى وامواتنا جميعا".

وفاة طلعت زكريا

وغيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا، في أكتوبر العام الماضي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، إثر أزمة صحية تعرض لها وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.