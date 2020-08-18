علاقات و مجتمع
أظهر الفنان حازم إيهاب حبه وتمسكه بخطيبته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر صورة تجمعهما، وهما في السيارة يتناولان القهوة ويضحكان، وكتب في تعليقه على الصورة "سبب آخر لبدء أسرة".
وظهر الثنائي مرتدين ملابس كاجوال، ويتناولان القهوة في صباح صيفي.
وتفاعل معه عددا كبيرا من جمهوره ومتابعيه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "يلا اتجوز وخليني اشيل ادهومة الصغير عشان يبقي انازر ريزون ان ابنك يطلع قمر"، و"ياعم ماتعملها منشن عوزين نشفها كويس"، و"ربنا يخليكو لبعض يارب ويبعد العين والشر يارب".
يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن خطوبته في مايو الماضي بنشر صورا من الحفل الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إيهاب ينشر صورة مع خطيبته: سبب آخر لبدء أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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