ياسمين غيث عن إصابتها بالسرطان: كنت شايفة إن دي آخر الدنيا

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان قبل سنوات، كاشفة عن تفاصيله وكواليسه.

"يوم ما تعبت وعرفت واتأكدت، كنت شايفة إن دي آخر الدنيا، وإن خلاص كل حاجة هتخلص فجأة"، بهذه العبارة بدأت الفنانة الحديث عن كواليس مرضها، مضيفةً "الحقيقة إن ربنا كان بس بيفوقني، بس كنت برده مش مصدقة إن حياتي ممكن تتحول التحول ده كله".

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وعن أصعب الأيام التي عاشتها، قالت "مش هنسي يوم وأنا في المستشفي تعبانة من جلسة كيماوي، جوزي صورني وعمل لي alarm علي الموبايل وقال لي، هفكرك السنة الجاية لما الـalarm ده يرن إن ده كله هيعدي وهتبقي مبسوطة مش تعبانة".

واختتمت منشورها، قائلةً، "عدت السنين فعلاً ألف حمد وشكر، وكل حاجة بقت أحلي، رغم كل الصعوبات، وبقي بيتكتب عني قصص ماكنتش أتخيل يوم إني أكون قصة تلهم وتغير حياة ناس".

ياسمين غيث، مصممة أزياء وممثلة مصرية، حفيدة النجمين عبدالله وحمدي غيث. أصيبت بالسرطان وبدأت في عمل حملات توعية بالمرض وتشجيع الناس على محاربته والقضاء عليه، ومن هنا جاء دخولها لعالم التمثيل بالصدفة بعدما عرض عليها المنتج محمد مشيش المشاركة في مسلسل (حلاوة الدنيا) وتقديم دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه كما فعلت في الحقيقة.