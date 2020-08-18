علاقات و مجتمع
حل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس ضيفا على برنامج ET بالعربي، وتحدث عن فترة وفاة نجله، وكيف تجاوزها.
وقال أوس أوس في فيديو نشرته صفحة البرنامج عبر "إنستجرام"، إن عمله هو ما يشجعه على تجاوز الأزمة.
وقال أوس أوس عن وفاة نجله، "إحنا لازم الناس تشوفنا تتبسط، ولازم ننزل نشتغل، وربنا دايما بيبتلي المؤمن، الواحد بيقول الحمدلله وبيكمل شغله، ومحدش بيقلق من الحتة دي إحنا مؤمنين بربنا وإن شاء الله خير".
كما أعلن أوس أوس عن عودته للمسرح، بالمشاركة في مسرحية "صباحية مباركة".
يذكر أن الفنان أحمد أسامة يشارك في مسرحية "صباحية مباركة"، مع علي ربيع وفرقة الفنان أشرف عبد الباقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أوس أوس عن تجاوز أحزان رحيل ابنه: الناس لازم تشوفنا تتبسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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