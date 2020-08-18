محمد رجب يحيى ذكرى رحيل والدته بفيديو مؤثر: وحشتيني

علاقات و مجتمع
نشر الفنان محمد رجب، مقطع فيديو مؤثر أظهر صورة والدته الراحلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر محمد رجب هذا الفيديو إحياء لذكرى رحيلها، حيث كتب في تعليقه على الفيديو، "الله يرحمك ويغفرلك يا أمي وحشتيني".
الفيديو تضمن أغنية، "أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري"، مع صورتها الثابتة.
وتفاعل المتابعون مع محمد رجب عبر الإعجابات والتعليقات، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وكان من بين تلك التعليقات، "ربنا يرحمها برحمته أمين يارب"، و"ربنا يجعل مثواها الجنة".
بينما ذهب البعض إلى اعتباره شبه والدته، ومن بين تلك التعليقات، "شبه بعض بالظبط"، و"تعيش وتفتكر، شبهك".
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