آية أخدت حقها: قالوا لي يا قصيرة فالمحكمة حبستهم 5 سنين

علاقات و مجتمع

أعربت آية هشام، بطلة الجمهورية فى الريشة وألعاب القوى، عن سعادتها بعد صدور أول حكم قضائي في قضية التنمر التي أقامتها على مجموعة من السيدات تنمرن بها.

وقالت "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا صممت أخد حقي، لأنهم مش أول مرة يتعدوا عليا، وخلت أولادها يتعدوا عليا، ودي مش أول مرة".

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وأضافت "آية هشام"، أنها سعيدة بحكم محكمة جنح حلوان التى قضت اليوم، بالسجن 6 أشهر على ثلاث سيدات، وكفالة ألف جنيه على المعتدين عليها "انا فرحانة جدا لان حقي هيرجع".

وتابعت: "كنت فرحانه لأنى حقى رجع"، من جانبها قالت إلهام رمضان والدة آية هشام، خلال اتصال مشترك، إنه منذ عام 2017، وابنتها تتعرض للتنمر، ولكن عقب واقعة الاعتداء عليها بالضرب والسب فى الشارع، قامت بتحرير محضرًا رسميًا ضد الجناة، وتابعت: "ابنتى منحة من الله وهى كانت بتعانى من التنمر عليها".

قصة آية هشام

يذكر أن آية هشام تعرض لها النساء الثلاث بالسب والضرب: "كنت ماشية في الشارع وبتصل بأمي والموبايل علق.. فقولت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لقيتهم بيشتموني ويقولولي أنتي قصيرة ومش هتتجوزي ومش هتعرفي تخلفي".

حاولت "آية" الدفاع عن نفسها لكنها تعرضت للإهانة أكثر من السيدات الثلاثة، اللائي يقطن في العمارة التي تعيش بها الفتاة العشرينية: "هما ساكنين تحت ونعرف بعض بالاسم.. لكن اتعرضولي قبل كدا كتير".

حررت "آية" محضرا ضد السيدات، وبالفعل صدر حكم ضدهن بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه.