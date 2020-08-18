الامارات | «العدالة» للديك مارسيل.. 74 ألف توقيع على العريضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العدالة» للديك مارسيل.. 74 ألف توقيع على العريضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت عريضة أطلقها مزارع فرنسي وتطالب بـ«العدالة» للديك مارسيل، الذي قتله أحد الجيران في مايو الماضي، أكثر من 74 ألف توقيع.

وقال سيباستيان فيرني، أحد سكان فينزيو البالغ عدد سكانها 450 نسمة في جنوب فرنسا حيث قتل رجل ببندقية الديك بعدما سئم من صياحه، لوكالة فرانس برس «لقد صدمنا بالعمق بهذه المأساة».

وأقر الرجل بفعلته وسيحاكم مطلع ديسمبر المقبل.

وأكد فيرني «حياة الريف مهددة بشكل متزايد بتصرفات لا يعاقب عليها» مشيراً إلى أن قضية الديك على جزيرة أوليرون (غرب) أثارت ضجة كبيرة.

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وكان الديك محور نزاع قضائي باشره جيران اشتكوا من صياحه الصباحي. إلا أن القضاء سمح للديك بالاستمرار في الصياح. ودفعت هذه القضية الجمعية الوطنية إلى إقرار اقتراح قانون في يناير الماضي يُدرج مفهوم «التراث الحسي» للأرياف في القانون الفرنسي سيعرض قريباً على مجلس الشيوخ.

وندد صاحب الديك بما اعتبره «جريمة وحشية»، وأسس صفحة عبر «فيس بوك» تلقت الكثير من التعليقات والمواقف الداعمة داعية إياه إلى إطلاق عريضة «العدالة للديك مارسيل» من أجل «التوعية على الأرياف»، جمعت حتى الآن أكثر من 74 ألف توقيع.

قد يكون الديك رحل إلا أنه ترك وراءه خمسة صغار مستعدة لمواصلة المسيرة كما يقول صاحبه.

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