الامارات | الفيروس أكثر عدوى لكنه أقل فتكاً.. خبير أمراض معدية يفسّر طفرة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس أكثر عدوى لكنه أقل فتكاً.. خبير أمراض معدية يفسّر طفرة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب أمراض معدية بارز إن فيروس كورونا المستجد شهد تحوراً يزداد شيوعاً في أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء من آسيا، وإن هذا التحوّر يجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكاً.

وأضاف بول تامبيا، وهو استشاري كبير في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، إن الدلائل تشير إلى أن انتشار طفرة (دي614جي) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، ما يوحي بأن هذا التحور أقل فتكاً.

وتابع في حديث لوكالة رويترز: «ربما كان وجود فيروس أكثر عدوى لكن أقل فتكاً شيئاً جيداً».

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وأشار إلى أن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكاً لدى تحورها.

واستطرد «من مصلحة الفيروس أن يُعدي المزيد من الناس لا أن يقتلهم، لأن الفيروس يعتمد على العائل في حصوله على الغذاء والمأوى».

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