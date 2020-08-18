بخلاف الاعتقاد الشائع.. الألوان الداكنة أفضل خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الألوان الداكنة للملابس تعد أفضل من الألوان الفاتحة في الصيف، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال أنه على الرغم من أن الألوان الداكنة تمتص الأشعة فوق البنفسجية، إلا أنها تعكس جزء الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم تحمي الجلد بصورة أفضل من الحروق الشمسية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الملابس الداكنة على تصريف الحرارة المنبعثة من الجسم بصورة أفضل.

أما الألوان الفاتحة فتعكس حرارة الجسم إلى الداخل، ما يؤدي إلى زيادة سخونة الجسم، فضلا عن أنها تسمح للحرارة الخارجية بالنفاذ إلى الجلد بسولة عبر الملابس، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم على نحو أسرع.

وبشكل عام ينبغي ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة خلال فصل الصيف؛ حيث تسمح هذه الملابس بتدوير الهواء على نحو جيد. أما الملابس الضيقة فتتسبب في تكدس الحرارة تحتها، ومن ثم لا يتمكن الجسم من تصريف العرق، الذي يعمل على تبريد الجسم.

ومن الأفضل أيضا ارتداء ملابس طويلة؛ نظرا لأنها توفر حماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.