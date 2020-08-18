هذا ما تحتاجة بشرتك فوراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - تفقد البشرة في أحياناً كثيرة نضارتها ولمعتها الصحية وتصبح شاحبة اللون وتظهر وكأنها بسن أكبر مما هي عليه. لهذا عليك تجديد روتين العناية بالبشرة واختيار المنتجات الفعّالة التي تغذي بشرتك بالمواد الضرورية لشبابها وجمالها .



كريم" ريبوست ماي كلارنس" My-Clarins Re-Boost ريبوست ماي كلارنس

كريم" كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور" Dior Capture Totale Dreamskin Care & Perfect Global Age كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور



سيروم" ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير" La Mer The Regenerating Serum ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير

مرطب"مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك" Clinique Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro Filler Concentrate مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك



سيروم" سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري" La Prairie Skin Caviar Absolute Filler Advertisements سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري



كريم" سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل" CHANEL Sublimage La Crème Ultimate Skin سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل

قناع" بلاك روز كريم ماسك من سيسلي" Sisley Black Rose Cream Mask بلاك روز كريم ماسك من سيسلي



منظف" بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر " Tata Harper purifying Cleanser بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر تابعي المزيد: نصائح لحلاقة شعر المناطق الحساسة من دون اسمرار الجلد

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