لايف ستايل

هذا ما تحتاجة بشرتك فوراً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - تفقد البشرة في أحياناً كثيرة نضارتها ولمعتها الصحية وتصبح شاحبة اللون وتظهر وكأنها بسن أكبر مما هي عليه. لهذا عليك تجديد روتين العناية بالبشرة واختيار المنتجات الفعّالة التي تغذي بشرتك بالمواد الضرورية لشبابها وجمالها .

كريم" ريبوست ماي كلارنس" My-Clarins Re-Boost

ريبوست ماي كلارنس
ريبوست ماي كلارنس


كريم" كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور" Dior Capture Totale Dreamskin Care & Perfect Global Age

كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور
كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور



سيروم" ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير" La Mer The Regenerating Serum

ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير
ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير


مرطب"مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك" Clinique Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro Filler Concentrate

مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك
مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك



سيروم" سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري" La Prairie Skin Caviar Absolute Filler

Advertisements
سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري
سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري



كريم" سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل" CHANEL Sublimage La Crème Ultimate Skin

سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل
سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل


قناع" بلاك روز كريم ماسك من سيسلي" Sisley Black Rose Cream Mask

بلاك روز كريم ماسك من سيسلي
بلاك روز كريم ماسك من سيسلي



منظف" بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر " Tata Harper purifying Cleanser

بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر
بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر

تابعي المزيد: نصائح لحلاقة شعر المناطق الحساسة من دون اسمرار الجلد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تحتاجة بشرتك فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا