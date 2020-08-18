هذا ما تحتاجة بشرتك فوراً

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:43 صباحاً - تفقد البشرة في أحياناً كثيرة نضارتها ولمعتها الصحية وتصبح شاحبة اللون وتظهر وكأنها بسن أكبر مما هي عليه. لهذا عليك تجديد روتين العناية بالبشرة واختيار المنتجات الفعّالة التي تغذي بشرتك بالمواد الضرورية لشبابها وجمالها .
كريم" ريبوست ماي كلارنس" My-Clarins Re-Boost
كريم" كابتشير توتال دريمسكين كير أند بيرفكت غلوبل أيدج من ديور" Dior Capture Totale Dreamskin Care & Perfect Global Age
سيروم" ذا ريجينيريتينغ سيروم من لامير" La Mer The Regenerating Serum
مرطب"مواستيور سيرج آي 96أوير هايدرو فيلير كونسنتريت من كلينيك" Clinique Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro Filler Concentrate
سيروم" سكين كافيار أبسولوت فيلر من لا بريري" La Prairie Skin Caviar Absolute Filler
كريم" سيبليماج لا كريم ألتيميت سكين من شانيل" CHANEL Sublimage La Crème Ultimate Skin
قناع" بلاك روز كريم ماسك من سيسلي" Sisley Black Rose Cream Mask
منظف" بريفينغ كلانسير من تاتا هاربر " Tata Harper purifying Cleanser
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