قتلها زوجها وتركت 6 أطفال.. معلومات عن الإعلامية عزيزة العمراني

علاقات و مجتمع

صدمة يعيشها الوسط الإعلامي والاجتماعي في السعودية، بعد مقتل الإعلامية عزيزة العمراني، على يد زوجها قبل عدة أيام، ولا تزال القضية تشغل بال الكثيرين، لا سيما الحديث عن دوافع الجريمة وطريقة تنفيذها، خاصة أن عزيزة العمراني، عرفت بأخلاقياتها الرفيعة كإعلامية.

وفيما يلي، معلومات عنها بحسب جريدة "تبوك"، وصديقتها الفنانة التشكيلية السعودية، هناء راشد الشبلي، عبر "فيسبوك".

- هي نائبة رئيس التحرير صحيفة "تبوك" الإلكترونية المحلية.

- قتلت في منزلها على يد زوجها غرب المملكة بمدينة "تبوك".

- لها من الأبناء 6.

- تركت عزيزة طفل رضيع وضعته قبل مقتلها بأيام.

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- توصف عزيزة بانها تربوية وإعلامية تلتزم بالأخلاقيات.

- تقول التقارير الإعلامية إن زوجها مدمن مخدرات.

- تعرضت عزيزة العمراني لعنف منزلي قبل مقتلها.

- تلك الجريمة سلطت الأضواء على جرائم العنف المنزلي والأسري في السعودية، وخاصة الذي يؤدي للقتل.

- كتبت صديقتها هناء راشد مؤكدة تلك المعلومات، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قصة مأساوية أخرى نعيش تفاصيلها المؤلمة لمقتل إعلامية تربوية لها سيرة مميزة على يد زوجها المدمن، نأمل ألّا تتكرر هذه القصص وأن يفرض تحليل المخدرات قبل الزواج حماية لبناتنا حتى لا تخدع العوائل بمثل هؤلاء وتتكرر حوادث القتل".

- بجانب عملها الإعلامي، تعمل عزيزة معلمة اجتماعيات لها خبرة طويلة في التعليم، وعملت في عدد من مدارس منطقة تبوك.

- كانت حريصة على نشر قضايا التعليم في منطقة تبوك، فكانت كمعلمة تدعم نفسها كإعلامية، فأصبحت تربوية في كل المجالات.

- حصلت على خطاب شكر وتقدير من دائرة التعليم بمنطقة تبوك.

- طالب مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص لمقتل عزيزة العمراني.