معلومات عن الفنانة عايدة كامل بعد نقلها للمستشفى

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة عايدة كامل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها مريضة، وجرى نقلها للمستشفى، حيث كتبت، "يا رب أنت الشافي، أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي، وأنا في أتم صحة وعافية.

وأكملت: "محتاجة دعاؤكم.. أنا في طريقي للمستشفى، دمتم لي"، ويستعرض التقرير التالي معلومات عن عايدة كامل بحسب موقع "السينما".

من هي عايدة كامل

- ولدت في عام 1931، أي تبلغ من العمر 88 سنة.

- درست الإذاعة والتليفويون في الجامعة بدرجة البكالوريوس.

- بدأت عملها في السينما في مطلع خمسينيات القرن الماضي.

- كانت متزوجة من الفنان محمود عزمي، وتحرص دوما على نشر صوره وإحساء ذكرى وفاته عبر "فيسبوك".

- من أبرز أفلامها "لحن الخلود -دايمًا معاك- الوسادة الخالية- إسماعيل يس في الطيران- اسكندرية ليه؟".

Advertisements

- أصبح تميز عايدة كامل في المسلسلات الدرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت دراما، "بين القصرين- القضاء في الإسلام- هوانم جاردن سيتي".

- لها أعمال إذاعية درامية أيضا، منها "الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق".

- حصلت على العديد من التكريمات لأعمالها الفنية، من بينها تكريم المسرح القومي في عام 2006.

- كرمت عايدة كامل من مسرح الهناجر من المركز القومي للمسرح في عام 2017.

- اتهمت وزارة الداخلية بسرقة مشغولات ذهبية أثناء معاينة حمام منزلها إثر تسريب مياه اتهمت جارها بالتسبب فيه.

- كتبت فجأة عبر فيسبوك مؤخرا تعرضها لوعكة صحية، قبل نقلها للمستشفى.

- بعد نقلها للمستشفى طلب عايدة كامل من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء.