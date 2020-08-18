ميريهان حسين في حمام السباحة: السلام والحب (صور)

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شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها داخل حمام السباحة. وعلقت "ميريهان"، على صورها في حمام السباحة: "الحب والسلام"، كما ظهرت وهي واضعة المكياج بشكل بسيط. Advertisements وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصور: "ماريهان ماوس" "ميكي ماوس" "شكلك كيوت" "قطة السينما المصرية". يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كان آخر أعمالها، هو مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وإخراج أحمد الجندى.

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